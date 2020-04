Fernández anunciará extensión de la cuarentena "focalizada" hasta el 10 de mayo

Cumplir la medida

El presidente Alberto Fernández anunciará mañana por la noche, desde la Residencia de Olivos, la extensión de la cuarentena "focalizada" hasta el próximo 10 de mayo inclusive, mientras se analiza "exceptuar nuevas actividades regionales".Así lo anticiparon a NA fuentes cercanas al jefe de Estado,y les va a comunicar que lo mejor es extender la cuarentena hasta el 10 de mayo", enfatizaron.Además, afirmaron que el Presidente "va a ser muy duro" con el control del cumplimiento del aislamiento social, ya que "no va a poner en riesgo lo que se consiguió hasta ahora, que es uno de los poquitos éxitos que hay en el mundo".En este momento de la cuarentena, el Ejecutivo habla de "un posible escenario de contagios por focos, pero no a un ritmo que pueda generar una explosión del sistema de salud".El Gobierno considera que "todavía no es irreversible el aplanamiento de la curva de contagios", y que "hay una posibilidad de que el pico de casos sea leve en junio si se sigue haciendo las cosas bien, como hasta el momento".Según pronostican en el entorno del Presidente,Al estar "en un periodo previo al pico", los dirigentes más cercanos al Presidente afirmaron que está "obsesionado con la curva y con los modelos estadísticos matemáticos que le permitan visualizar semana a semana cómo va a estar la situación".Por último, aseguraron que las aperturas serán "en el interior del país, porque el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se va a preservar"., agregaron, pese a que actualmente es en el conurbano bonaerense donde se concentra el mayor número de infectados.