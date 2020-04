Analizan un caso sospechoso de Covid-19 en Viale: "No tiene que causar pánico"

Controles y actas

En la mañana de este jueves,recorrió la localidad de Viale y dialogó con el intendente, Carlos Weiss, sobre cómo se vive el aislamiento, los casos sospechosos y los controles durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en todo el país por la pandemia del coronavirus.En primer lugar, el Jefe Comunal señaló que se respetan los lineamientos generales y decretos emanados tanto por la Nación y la Provincia, y agregó que "las localidades pequeñas tienen su idiosincrasia y a veces hasta tenemos otra visión".Tras ello, le agradeció a los ciudadanos y especialmente a los comerciantes que no están exceptuados de los decretos "que han hecho un esfuerzo enorme en este mes. Dimos algunas señales y permitimos las ventas online y el reparto a domicilio en horario comercial". También agradeció al personal municipal y a los comerciantes que se adaptaron a las medidas de prevención., destacó.Consultado sobre los casos sospechosos de Covid ? 19 que se registraron en la localidad, Weiss indicó que "hay que darle tranquilidad al vecino. El protocolo se activó dos veces, el primero fue un caso de dengue, sobre lo cual estamos trabajando, y el segundo está en estudio porque fue hace 48 horas y estamos esperando los resultados".Weiss afirmó que esta situación "no tiene que causar pánico, tenemos que solidarizarnos, no hacer una condena social de cualquiera de nosotros que puede ser sospechoso o incluso positivo porque esto no lo hace nadie a propósito. Hay que tomarlo con mucha tranquilidad y dejarlo en mano de los trabajadores de la salud que están haciendo un esfuerzo enorme".Por su parte el secretario de Gobierno, Enzo Heft contó que se bloquearon algunos ingresos a la localidad porque había muchos accesos de tierra; se están haciendo controles y se labraron actas.En este sentido, se indicó que al realizar una recorrida por las arterias que se han inhabilitado para el ingreso a la ciudad, más precisamente en el fin de Avenida San Martín, que une al camino vecinal denominado "camino viejo a Paraná", se interceptaron dos vehículos que circulaban, luego de haber esquivado por la banquina el vallado impuesto en el lugar.En uno viajaban dos ocupantes que al momento de solicitar la documentación pertinente para circular, acataron la orden presentando tanto documentos personales como del medio de transporte, pero se procedió a la demora en el sitio hasta tanto se confecciono el acta y se esperó a personal de la Comisaría local para continuar con las actuaciones de rigor.Luego se detuvo un motociclista que en la misma situación al solicitar la documentación, no pudo exhibir ni la personal, ni la del rodado, por consecuencia, se efectuó el secuestro preventivo y posterior traslado al depósito judicial de la comisaria.Finalmente, las autoridades de Viale manifestaron que el no cumplimiento de la normativa tendrá sus consecuencias, pero es imprescindible que se tome conciencia que los controles se realizan con el fin de prevenir, y dar cumplimiento al aislamiento preventivo y obligatorio establecido en todo el territorio nacional.