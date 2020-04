"El turismo tardará en reactivarse, buscaremos que sea en un plano lógico"

El funcionario remarcó que "estamos en contacto permanente con todos los municipios y con el sector privado, trabajando en distintos protocolos de salud y seguridad sanitaria, porque entendemos que a partir de esta pandemia, habrá un cambio de paradigma sobre lo que representa el cuidado de la salud, inclusive en el turismo. En este tiempo se ha priorizado la salud, sabemos de la importancia del sector turístico en la economía provincial, pero sin salud no hay ninguna actividad posible".



En relación a las termas, Irazusta sostuvo que "los complejos termales es un sector que es de enorme importancia para la provincia, dado que es uno de los productos turísticos estrella en Entre Ríos. Tenemos que buscar la forma de que se recupere cuando antes. Dependerá de las garantías sanitarias que podremos brindar en la prestación de servicios, porque las personas que vayan a consumir turismo de ahora en más, pasará a tomar otros recaudos que hasta hoy no se tenía. Sabemos que los complejos termales se han caracterizado siempre por la excelencia en sus servicios, así que no sorprenderá que puedan adecuarse a nuevas normativas para poder volver a su trabajo, aunque será en un tiempo prudencial y siempre dependiendo de los lineamientos de salud que bajen de Nación".



Relacionado a las líneas de crédito que se han gestionado, el ex titular del Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú sostuvo que "estamos trabajando para encontrar la forma de acompañar y buscar paliativos para el sector del turismo. A medida que salen medidas a nivel nacional, el gobierno entrerriano ha adherido, ya sea en materia impositiva, como también en buscar líneas de crédito a nivel nacional con acuerdo con las provincias, como otras que son de gestión provincial, como una línea de créditos que se puso a disposición con dos montos distintos y tasas accesibles para los prestadores, que fueron gestionadas por la provincia con el CFI, lo que marca la voluntad de acompañar al privado que la está pasando muy mal en esta situación".



Sobre la importancia del turismo en la vida y en la economía de mucha gente, tanto en la provincia como en la ciudad, Irazusta indicó que "en Gualeguaychú hay mucha gente que vive del turismo, sabemos que es una de las tres patas más fuertes que tiene la ciudad en lo que refiere a la economía de la ciudad. El golpe ha sido muy difícil para el sector, sabemos que la recuperación será lenta y dependerá mucho de cómo evolucione la cuestión directamente relacionada a la salud. En base a esto, cuando podamos estar tranquilos desde ese punto, el turismo podrá recuperarse, tiene un poder de resiliencia muy fuerte, pero de a poco volverá a girar trayendo beneficios para todos, aunque será algo lento y progresivo".



Finalmente, buscó llevar tranquilidad a los sectores directa o indirectamente relacionados con el turismo, expresando que "hemos recibido pedidos de todos los sectores, ya sea desde los sectores de alojamiento o de otras actividades al turismo, como emprendimientos gastronómicos y otros rubros relacionados con el turismo. Los artesanos son parte de esos reclamos, trataremos de conseguir la forma de que puedan ser incluidos en las ayudas que llegarán desde el Gobierno Nacional, buscando de que todos los sectores relacionados al turismo puedan tener una ayuda para sobrellevar este complicado momento". (Fuente: El Día)