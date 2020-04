Bordet abordó con Gines González García la situación epidemiológica entrerriana

Bordet, junto a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, e integrantes del COES mantuvieron este jueves una videoconferencia con González García. Tras la misma, el gobernador comentó: "Participamos con la ministra y con el COES en lo que es el Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los ministros de Salud de Nación y siempre resulta muy interesante poder compartir visiones de distintas realidades con una óptica y una mirada federal, y tener la posibilidad de intercambiar con el ministro Ginés González García sobre la situación particular de Entre Ríos, lo que estamos trabajando en territorio y la articulación con el ministerio nacional para poder llevar con éxito adelante una estrategia en todo el territorio entrerriano".



"El Consejo Federal de Salud es un instrumento muy necesario no sólo en épocas de emergencias como éstas, sino también habitualmente porque define la política sanitaria de todo el país y también de la provincia de Entre Ríos. En ese sentido, poder tener precisiones e información ayuda a tomar mejores y rápidas decisiones. De allí que es importante estar en la reunión y compartirla con la ministra para rápidamente realizar el trabajo en territorio", indicó el primer mandatario provincial.



El mandatario destacó que "hemos podido aislar los casos que teníamos de viajeros al exterior o de contactos estrechos con esas personas y hoy no tenemos circulación activa en la provincia, lo cual es muy bueno y nos ha permitido habilitar algunas otros sectores para que la actividad económica pueda seguir su curso y mucha gente pueda tener su sustento".



Sin embargo, apeló "a que seamos responsables, que cada uno cumplamos con las normas de autocuidado, de mantener las distancias, de la autohigiene personal y el mínimo contacto posible para evitar la circulación del virus, porque si esto no da resultado automáticamente volveremos a los métodos de aislamiento más duros, porque en definitiva lo que nos preocupa es la salud de la población. Coincido plenamente, desde que se conversó con el Presidente, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y los gobernadores, de cuál era el abordaje que teníamos tener en la pandemia. Seguimos con el mismo lineamiento", remarcó.



Y agregó: "Habida cuenta de los avances que hemos tenido, hemos podido lograr una mayor apertura, pero esto es responsabilidad de todos los ciudadanos; independientemente de los controles que hacemos y que son muchos, la responsabilidad primaria es de cada uno de nosotros, cuidarnos a nosotros mismos para cuidar al otro".



Bordet destacó la colaboración, cooperación y articulación con el Ministerio de Salud de la Nación como organismo rector, "con decisiones que realmente fueron importante", como la compra centralizada de respiradores e insumos para ser distribuidos de forma equitativa y federal y el trabajo conjunto que pudo desarrollar Argentina y viene dando sus frutos con el achatamiento de la curva.



En el temario también estuvo el trabajo con las obras sociales provinciales "para poder dar la seguridad de que el sistema privado pueda sostener las prestaciones. Lo estamos trabajando coordinadamente", concluyó.



Definición permanente de medidas

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, remarcó que "es necesario transmitir a la sociedad que a mayor flexibilización económica hay mayor posibilidad de la circulación del virus, por lo tanto tenemos que extremar la ética del cuidado, que implica distanciamiento físico, que es necesario seguir teniendo amén de todas las medidas que vamos explicitando desde el inicio".



"Nosotros llevamos el día 48 desde la conformación del COES en la provincia y no hemos parado un solo día de desarrollar medidas, planes estratégicos que se han visto plasmados no solamente en el territorio, en un acompañamiento sostenido por los equipos de salud, sino también en el fortalecimiento del equipamiento e insumos que hemos brindado a los distintos efectores sanitarios".



Además, afirmó que "hemos hecho un trabajo pormenorizado con otros integrantes del COES, como es el sector privado y el de la seguridad social; y también un trabajo silencioso pero muy intensivo en el acompañamiento a los nodos de epidemiología en cada territorio".



Indicó que la reunión del Cofesa de este viernes "para nosotros es muy importante, porque, como dice el ministro de Salud de la Nación, todos los días construimos decisiones en materia sanitaria en la Argentina y en la provincia de Entre Ríos".