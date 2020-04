"Si se mantienen los casos, progresivamente habilitaremos otras actividades"

Política Habilitan nuevas actividades en Entre Ríos y otras provincias

"Entre Ríos presenta una situación epidemiológica controlada, donde desde hace una semana no hemos tenido nuevos casos de coronavirus", aseguró el gobernador Gustavo Bordet al brindar el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus."La no circulación activa, ni casos autóctonos, posibilitó la habilitación de nuevas actividades en el territorio", entre las que mencionó,, para contadores, abogados, agrimensores, ingenieros; además de, para lo cual se elaboró un protocolo en el que se puso un tope de no más de diez empleados que trabajen en cada obra"., prometió Bordet., sentenció. "Por eso quiero apelar a la responsabilidad individual de cada uno de los que comenzarán a realizar sus actividades porque deberán tener las normas de cuidado necesarias; primero, cumpliendo estrictamente con los protocolos con los que se comprometieron y segundo, que se mantengan las normas de autocuidado evitando tener contactos innecesarios, la auto-higiene personal y que se guarde el distanciamiento", encomendó el mandatario entrerriano.demandó Bordet, al tiempo que destacó: "La salud de las personas y la actividad económica van juntas, pero más importante es la salud de las personas".En la oportunidad, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, aclaró:, porque lo que se prohíbe por un DNU firmado por el presidente no puede ser excepcionado por un decreto del gobernador, una resolución ministerial o un decreto de intendente debido a que son normas inferiores en cuanto al alcance"."Quien decide la habilitación de nuevas actividades es el presidente, bajo la sugerencia de las actividades de salud", resaltó.

"Continuamos en la fase de contención. Desde hace una semana presentamos casos sospechosos que se fueron descartando, y a la fecha, llevamos 464 estudios realizados en la provincia", comunicó la ministra de Salud, Sonia Velázquez.En detalle, informó que "441 casos fueron descartado, uno se encuentra en estudio y en las últimas horas ingresó otro"., indicó la ministra."Nuestra eficiencia en el testeo está considerada muy buena entre los porcentajes estudiados y está orientada al estudio de casos considerados sospechosos", valoró Velázquez.

"La participación de los entrerrianos fue determinante para controlar la pandemia"

"Los ciudadanos fueron enteramente responsables y esa es la clave del por qué la situación epidemiológica está controlada en la provincia", valoró el gobernador.En ese sentido, recordó: "Cuando se presentaron los primeros casos éstos eran complejos porque se trataba de viajeros provenientes del exterior que llegaban a sus ciudades, y era realmente difícil poder determinar todos los contactos; pero los pudimos hacer gracias al trabajo del equipo de Epidemiología"."En una ciudad del sur entrerriano tuvimos que detectar más de 60 contactos que había mantenido la persona y se cuarentenaron a las 60 personas", aseguró. Y agregó. "Otro caso es que trabajamos a diario con el control de Migraciones que nos pasa quiénes son las personas que ingresan a la provincia provenientes del exterior; al principio fueron más 4.500 personas y hubo que cuarentenar a todas esas personas".