"No hay decisiones globales" sobre pedidos de prisión domiciliaria, dijo Romero

La ministra de Gobierno, Rosario Romero se refirió a los distintos pedidos de prisión domiciliaria efectuados por internos de la provincia, indicando al respecto que no se resuelven "decisiones o pedidos globales, sino que se actualiza y estudia caso por caso la situación sanitaria y del cumplimiento de la pena de cada interno"."Hemos tenido planteos de decisiones colectivas de presos que no prosperan", comenzó indicando Romero, al tiempo que agregó que no es una decisión del Ejecutivo de la Provincia "sino que son los tribunales de modo exclusivo" quienes definen la situación.Por otra parte, en la conferencia que se brindó en la mañana de este miércoles, también se consultó a la Ministra sobre el certificado de circulación, a lo que respondió: "Desde lo conceptual es el único que debería estar utilizándose", pero aclaró que "hubo inconvenientes de demoras en las provincias y otras de urgencias en traslados, por lo que la certificación única es la regla general, aunque algunos particulares pueden ser autorizados por autoridades locales".En este último sentido insistió en que se trata de excepciones: "Como el traslado de una persona enferma o de violencia de género", y que solo son aceptadas "para salvar las horas de demoras de la certificación nacional". (APF)