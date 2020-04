La Vicepresidenta pidió a la Corte "analizar qué derechos quiere proteger"

Imperdible hilo de twits en el que Graciana Peñafort, Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, explica que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace? independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia? https://t.co/1eNshHWTEg — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 22, 2020

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuestionó hoy la demora de la Corte Suprema en tratar el planteo que hizo el Senado para que se defina la validez que tendrían las sesiones virtuales y pidió "analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar" los magistrados del máximo tribunal.A través de su cuenta de Twitter, la titular del Senado se refirió a la acción declarativa de certeza que presentó ante la Corte, luego de que el procurador general interino, Eduardo Casal, considerara que no debe intervenir la Justicia porque no hay caso.En ese sentido, la ex mandataria replicó una serie de tuits de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y remarcó que allí la abogada "explica que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace... independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia".La funcionaria legislativa citó como antecedentes jurídicos los de las demandas presentadas en distintas oportunidades por Carlos Fayt y de Domingo Antonio Bussi, a los que definió como "dos casos resonantes" para ilustrar su punto.En 1994 el magistrado había pedido una declaración de certeza para saber si podía continuar en el cargo de juez de la Corte Suprema: con la reforma de la Constitución se había fijado el límite de 75 años para los jueces y él tenía 76.En tanto, el represor había planteado ante la Justicia que se revisara la decisión de la Cámara de Diputados de excluirlo del cuerpo legislativo: "El Poder Judicial en el caso de Bussi dijo que aunque fuese una competencia excluyente del Poder Legislativo, la misma podía ser revisada por el Poder Judicial", manifestó Peñafort."Como viste en los casos Fayt y Bussi, cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de `proteger y garantizar derechos ´... hay caso. Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar", sostuvo la presidenta del Senado.La pregunta que hizo Cristina Kirchner en su tuit apunta a vincular a la demora de la Corte Suprema con una supuesta intención de evitar que se debata en el Congreso el denominado "impuesto a las grandes fortunas"."A nadie le sorprendió esta decisión de Casal. Casal no actúa como procurador: es el escudo de protección que de modo interino dejó Macri para varias cuestiones, ya que protegió a (el fiscal Carlos) Stornelli y ahora está protegiendo la fortuna de las 12 mil personas que van a pagar el impuesto" a las grandes riquezas, había manifestado la funcionaria legislativa escasas horas antes del tuit de la ex mandataria.Y había agregado: "¿Por qué Casal dice que no? Porque si esta sesión virtual no está convalidada, el impuesto que se va a imponer puede ser impugnado judicialmente".