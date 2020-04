Rossi destacó el despliegue de Fuerzas Armadas en la lucha contra el Covid 19

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, visitó este miércoles el Hospital Militar de Paraná, En diálogo conse refirió a las tareas de las Fuerzas Armadas ante la emergencia sanitara actual. Definió las tareas como "el despliegue operacional más importante desde la recuperación de la democracia"."Llevamos realizadas 1.100 intervenciones. Desde tareas de ayuda alimentaria, con la distribución o elaboración de alimentos, hasta el fortalecimiento de nuestro sistema de sanidad o ayudando al sistema de sanidad de la provincia", manifestó el funcionario nacional.Acotó que "tenemos dividido el país en 14 comandos de emergencia. Desplegamos hospitales militares reubicables. La Fuerza Aérea ha hecho muchísimos vuelos de repatriación de argentinos. También hay aviones que usan para la distribución de insumos médicos, por lo que el despliegue coordinado con los gobiernos provinciales y municipales es importantísimo".Recordó que "el Presidente me pidió que la totalidad de las Fuerzas Armadas estén a disposición en la lucha contra esta pandemia y esto es lo que estamos haciendo".Interrogado sobre la repatriación de argentinos que se encuentran en el exterior, consideró que "el criterio tomado coordinadamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Salud es la gradualidad. Tenemos un programa. En los próximos 10 días tenemos que ir varias veces a Guayaquil".Puso relevancia en que "Argentina ha sido el país que mayor cantidad de ciudadanos trajo a la Patria. Los hacemos de manera razonable para que no impacte tan negativamente en la salud del conjunto de los argentinos".Acerca de la continuidad de la cuarentena a partir del lunes venidero, Rossi manifestó que "seguramente" antes del domingo "el Presidente informará cómo sigue la cuarentena. Él consulta con sus ministros, tiene un comité de expertos que lo aconsejan y permanentemente está en consulta y toma las decisiones con los gobernadores".Enseguida comentó que "hablé con ministros de distintos lugares de América Latina como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. También me reuní, de manera virtual, con exministros de Defensa de nuestro país".Y recalcó que "En los otros países hay un fuerte reconocimiento al grado de acatamiento social a la cuarentena, de la disciplina social de los argentinos. Creo que eso tiene mucho que ver con el nivel de consenso y autoridad que tiene el Presidente. Los argentinos esperan su palabra y confían en él para que oriente el rumbo".