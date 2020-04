Analizan la situación de los transportistas escolares de la provincia

"Estamos trabajando desde el Gobierno provincial, se está analizado la situación de los transportistas como tantas otras actividades que se han visto afectadas por la pandemia", afirmó Bértoli respecto a la preocupación que plantaron los transportistas ante la inactividad en el servicio debido a la pandemia de coronavirus.



Los choferes aseguran que su estado es "crítico" y reclamaron que "como mínimo" se les abone el 50% de la suma que les acredita mensualmente.



"He hablado con los transportistas que se han comunicado conmigo, he tenido diálogo directo con ellos", afirmó Bértoli. Pero aclaró: "Desde el Instituto Becario somos sólo administradores del transporte escolar rural. Es un servicio que era administrado por el CGE y hace dos años se pasó al Becario por una cuestión de orden administrativo. Pero la solución escapa a nuestras posibilidades presupuestarias. Dependemos de los recursos de la Provincia y de la orientación que les dé el Gobierno provincial", remarcó.



"Entiendo la situación de los transportistas, que es angustiante, pero al no haber clases su servicio no se está llevando adelante y eso hace complicar todo mucho más", expresó el director ejecutivo del Becario.



También planteó la falta de definiciones respecto a la continuidad del ciclo lectivo. "Estamos atentos a lo que diga el Ministerio de Educación de la Nación respecto a una fecha aproximada del reinicio de clases. Lamentablemente estamos todos en la misma incertidumbre", acotó.



Bértoli subrayó que el Instituto "tiene un compromiso con las becas, pero no con el transporte rural".



Respecto al pago de becas, informó que "en febrero se abonó el 50%, durante los recuperatorios, sabiendo que no todos los chicos iban a utilizar el transporte escolar". En tanto, "en marzo, que hubo tres o cuatro días de clases, también se pagó el 50%", afirmó.



El cronograma de becas está asegurado hasta este mes. "Para otorgar las becas tenemos una recaudación estimativa que proviene de profesiones liberales. Esas recaudaciones, como muchas, se cayeron. Por eso tenemos cronograma sólo hasta abril", detalló el funcionario.



De todos modos, apuntó que continúa abierto el período de inscripción, tanto en nivel secundario como en superior, ya que "algunos alumnos han quedado con la imposibilidad de buscar algunos requisitos en los establecimientos, porque están cerrados", explicó.



Por último aseguró: "Estamos activos, escuchando a la gente. Tenemos dos canales de comunicación abiertos, que son un chat y un correo del Instituto. Pero estamos en la lógica incertidumbre de todo el mundo, con la incertidumbre respecto a cómo continuará el ciclo lectivo". (APF)