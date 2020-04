Gestionarán ante Nación la excepción de nuevos sectores industriales

El gobierno nacional habilitó 11 nuevas actividades en el marco de la implementación de una "cuarentena administrada" ante la pandemia por coronavirus., y si bien no fueron exceptuados taxativamente en esta decisión administrativa,, con un proyecto que incluye un protocolo de trabajo y un informe de Salud", comunicó el ministro de Producción, Juan José Bahillo."Los municipios tendrán a cargo el control de las actividades que fueron habilitadas, bajo un estricto protocolo que deben presentar ante las autoridades locales", explicó.Consultado a Bahillo sobre qué otras actividades solicitan ser exceptuadas de la cuarentena, éste explicó:; deben presentar una nota al intendente, y si éste está de acuerdo, eleva la solicitud de excepción a las autoridades provinciales para que el ministerio de Salud evalúe si es oportuno o no pedir la excepción."Es un trámite que por más que parezca burocrático y engorroso, esta agilizado y en 48 horas se eleva", aseguró Bahillo.Según argumentó, "las actividades que están prohibidas de realizar lo están por un decreto del Ejecutivo Nacional, por lo tanto, no puede un gobernador o un intendente habilitar nuevas actividades si estas fueron previamente prohibidas por el presidente. Y la manera de habilitar excepciones es a través de nuevos DNU o decisiones administrativas que firma el jefe de Gabinete, facultado por el presidente".Fue en esa instancia que el ministro se comprometió a gestionar ante el ministerio de Desarrollo Productivo de Nación la excepción de "algunos sectores industriales que están pidiendo trabajar, previa evaluación de las autoridades de Salud"., remarcó.En la oportunidad, adelantó que. "Fundamentalmenteporque es una demanda muy fuerte de las empresas y de los comercios que necesitan del trabajo de ellos para las gestiones que realizan ante el gobierno nacional", argumentó el funcionario provincial.Asimismo, comunicó que "desde el ministerio de Producción desarrollamos un programa de asistencia para la comercialización online a los fines de capacitar a los comerciantes para que de alguna manera puedan recurar el nivel de ventas"."Y en el transcurso de la semana propondremos una plataforma virtual para que puedan usar los comerciantes que no tienen desarrollo de venta virtual, ya sea telefónica o a través de internet", agregó.

La provincia de Entre Ríos continúa en una fase de contención frente a la pandemia por coronavirus."Del total de 431 casos estudiados, fueron descartados 405 y cuatro se encuentran en estudio. A la fecha, son 22 los casos confirmados para coronavirus, de los cuales, el 60% ya recibió el alta médica", comunicó la ministra de Salud, Sonia Velázquez.