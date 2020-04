La Cámara de Diputados sesionará esta semana de manera presencial

Actividad legislativa

La Cámara de Diputados está convocada a sesionar esta semana de manera presencial por parte de las autoridades de la misma y presidentes de Bloques, y de modo virtual las demás diputadas y diputados, dando cumplimiento a las recomendaciones sanitarias en el marco del aislamiento social y obligatorio. De este modo,"En la reunión de trabajo que mantuvimos el 8 de abril con los presidentes de los Bloques decidimos sesionar esta semana, si podíamos de manera presencial, sino en forma mixta", así lo informó el presidente del órgano legislativo, Angel Giano, quien destacó el acuerdo alcanzado con los jefes de todos los bloques, en las reuniones que han mantenido desde el inicio de la cuarentena y el acompañamiento de las diputadas y diputados para poder cumplir con la única actividad legislativa que no se había podido desarrollar hasta el momento por la cuarentena.", señaló el presidente de la Cámara Baja, quien aseguró que si bien la sesión presencial hubiera sido lo ideal, "estamos transitando una histórica situación; no hay un manual escrito, no hay antecedentes" indicó., en particular al doctor Garcilazo "que es uno de los especialistas que asesora en la materia y quien desaconsejó la reunión presencial, porque una reunión con más de 60 personas ?autoridades, diputadas y diputados, asesores, taquígrafos, personal administrativo, entre otras personas- potenciaría el riesgo de contagio", sostuvo Giano con el riesgo que conlleva trasladarse desde distintos puntos de la provincia. De allí que se haya descartado la posibilidad de utilizar el recinto de la Cámara ya que el espacio no permite cumplir con las pautas de distanciamiento social requerido, y otros espacios se encuentran alcanzados por los decretos que prohíben las reuniones masivas.que trabajan para poder realizar la transmisión, mientras que las diputadas y diputados lo harán de manera virtual al igual que demás trabajadores y asesores, para lo cual se está elaborando un protocolo para incluir en el reglamento de la Cámara para este contexto extraordinario., tanto en reuniones con jefes de bloques, como en las dos conferencias virtuales que hicimos con el gobernador de la provincia y autoridades del gabinete por más de seis horas", remarcó Giano y detalló el trabajo que el órgano legislativo viene realizando desde el inicio de la cuarentena,, en el análisis y debate de los proyectos a través de una plataforma que desarrollaron trabajadores de la Cámara a la cual se le incorporó las videoconferencias, para lo cual se contrató la licencia para el uso de esta herramienta.Además,, así como también la manera de sesionar, "por eso para este momento tan particular que nos atraviesa como es esta pandemia,"."Vamos a cumplir responsablemente con las indicaciones que nos han formulado y con las disposiciones de los decretos provincial y nacional, por eso hemos definido dictar un acto administrativo que nos brinde el marco legal necesario para sesionar adecuándonos a esta situación, en este contexto extraordinario e histórico,", manifestó Giano.