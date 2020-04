Analizan proyectos para aumentar recaudación y alentar el empleo

El Frente de Todos de la Cámara de Diputados buscará avanzar en los próximos días con la redacción de un conjunto de proyectos impositivos cuyo eje central es el tributo extraordinario a las grandes fortunas para reforzar las arcas públicas, cuya recaudación tuvo una fuerte reducción por la pandemia del coronavirus.



La intención del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el titular del bloque del oficialismo, Máximo Kirchner, es tener listo esta semana el paquete de iniciativas que tendrá dos objetivos: por un lado otorgar beneficios a las pymes, empleados de la salud y a las nuevas inversiones, y por otro mejorar la alicaída recaudación, debido a la falta de actividad económica por el aislamiento dispuesto para mitigar la propagación del coronavirus.



De todos modos, el eje de la discusión está centrada en el proyecto para crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, superiores a los tres millones dólares, lo que permitiría al Estado recaudar unos 3 mil millones de dólares, según las estimaciones.



El paquete de iniciativas que evalúa el Frente de Todos contempla además la reducción o eliminación de impuesto a las ganancias al personal de servicios esenciales como salud; un sistema de premio a la inversión productiva proveniente del blanqueo, beneficios impositivos a la construcción de viviendas y un régimen extraordinario de gravamen a capitales especulativos.



Si bien consideran que todas estas iniciativas son importantes y algunas se pueden aprobar más adelante cuando se salga de la crisis sanitaria por el Covid-19, algunas son urgentes, como la reducción o eliminación de ganancias para médicos y todo el personal de salud, para que puedan hacer horas extras sin el impacto del tributo.



Otro tema que consideran importante es la promoción para la construcción de viviendas hasta 70 metros que se pueden realizar respetando los protocolos de salud, ya que son pymes que generan muchos trabajos y en algunos casos se contratan muchos trabajadores monotributistas vinculados a está actividad multiplicadora de empleos, según explicaron desde el bloque.



Estos proyectos que se impulsen desde el Frente de Todos van a tener un acuerdo con el gobierno nacional, y se trata de medidas que solo se pueden aplicar si existe una ley del Congreso, es decir que no podría definirlo el gobierno por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).



En ese sentido, Massa dijo en declaraciones a la prensa en los últimos días que "ningún impuesto se va a definir sin acordar con el gobierno nacional" y señaló que existe "una mesa de discusión de diferentes propuestas donde se analizan promover la repatriación de capitales, el tema de ganancias para el personal de la salud, que no te hacen la quinta guardia porque sino le entra ganancias, entre otros temas".



Por ese motivo, el Frente de Todos busca completar sus propuestas para presentarlas al gobierno nacional y recibir su acuerdo antes de comenzar a construir consenso con los bloques opositores, que es clave para lograr la sanción de cualquier iniciativa.



La bancada del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, tiene 119 integrantes, pero, al restar la licencia de José de Mendiguren, para completar el número de votos necesarios necesita alcanzar el consenso de bloques provinciales, sobre todo en lo que hace a la iniciativa del impuesto a las fortunas, ya que es difícil que puedan sumar a Juntos por el Cambio.



Sobre esta iniciativa, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, aseguró ayer que "ya está lista", y recordó que "el universo de personas que alcanza no llega a las 12.000, y son los que tengan 3 millones de dólares en la declaración de bienes personales".



En ese sentido, Heller explicó que "la pandemia requiere recursos, y nosotros estamos planteando un recurso extraordinario para una situación extraordinaria, por eso no lo quiero llamar impuesto".