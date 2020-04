Crean unidades de cuidados mínimos en diferentes ciudades de la provincia

Unidades de cuidados mínimos

El secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, actualizó este domingo el mapa epidemiológico e informó sobre el nuevo servicio de salud que se pone en marcha de Entre Ríos mediante la creación de unidades alternativas de cuidados mínimos. A su vez, destacó la organización establecida en los centros de salud, donde se llevan a cabo controles y atención a la población en diversas patologías.Luego señaló que "Argentina hoy se encuentra en una fase de transición epidemiológica con respecto a la pandemia. Tiene una tasa de infección cada 100.000 habitantes de 6.8, es decir que tomando de referencia esa tasa nacional, Entre Ríos se encuentra, sin dar cifras, muy por debajo de ese dato. El otro dato es que la tasa de letalidad en Argentina, sobre los más de 2.800 casos, es de 4.6, y obviamente al no tener muertes en la provincia nuestra tasa es cero".Tras ello indicó que en el país cada vez más hay casos que tienen que ver con contactos estrechos, con transmisión comunitaria de virus y con contactos en aglomerados, y dijo que las últimas dos situaciones la provincia de Entre Ríos todavía no la tiene. "Esto nos permite avanzar con más cautela y nos favorece para trabajar con mayor tranquilidad en esta fase que es fundamentalmente dentro del sector salud organizar, equipar a los hospitales fundamentalmente, distribuir tareas, definir roles y funciones entre el público y el privado, definir las características de atención en los distintos niveles de atención, sobre todo dentro del sub sector público y obviamente armar redes de atención", explicó.El secretario de Políticas de Salud y Bienestar indicó que "esta fase de crecimiento lento de casos, claramente es lo que buscamos y lo que nos permite organizar muchísimo mejor las actividades, ya sea tanto dentro de los hospitales, en general la red de organización es público privada con una predominancia del sub sector público en muchas de las localidades y en ese sentido estamos avanzando a pasos acelerados en términos de la rutina con la cual nos encontrábamos hasta hace un mes y medio atrás en la provincia, en términos de organización y funcionamiento de los servicios de salud".Y agregó: "Vamos armando circuitos y esta semana, siguiendo con las premisas del plan operativo, vamos a profundizar la organización en cada una de las localidades, sobre todo las de mayor magnitud en términos de población y las intermedias. Esto implica el espacio de coordinación y de trabajo en los COES locales con las áreas de gobierno, fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios porque es la etapa o el momento donde vamos a organizar de menor manera lo que definimos como unidades complementarias a los servicios de salud, pensando ya en el plan estrictamente asistencial y en un eventual desborde del sistema sanitario que nos permita contener los casos infectados en lugares alternativos, complementarios a los servicios de salud", mencionó.Párrafo seguido, indicó: "A esas unidades las definimos como unidades de cuidados mínimos de aislamiento complementarias a los servicios de salud y requieren un sistema de organización estricto que claramente tiene que estar manejado por personal de salud con todas las características estrictas de protección que tiene que tener todo personal de salud para no infectarse con coronavirus. Esa es una de las cuestiones en el marco de lo asistencial a diseñar, crear e ir constituyendo en los distintos lugares de la provincia".Por otro lado se refirió a la tarea y la organización en el primer nivel de atención, y comentó: "Otra de las partes que tiene que ver con el desarrollo de actividades sanitarias es la organización del primer nivel de atención que de alguna manera la provincia planteó con el no al cierre de los centros de salud. Al contrario, tienen que seguir presentes en el escenario de la atención de la gente en los distintos lugares y fundamentalmente en los barrios más vulnerables, y en este sentido planteamos algunas restricciones que ya llevan más de un mes en lo que es parte de la atención programada de los servicios en los centros de salud, donde se priorizaron algunas actividades como el control de las embarazadas, sobre todo haciendo hincapié en las de riesgos, en los niños y niñas menores de un año, y otro aspecto importante en el desarrollo ha sido el seguimiento de los pacientes ya detectados por los equipos de salud que padecen alguna enfermedad crónica no transmisible, como diabetes, insuficiencias cardíacas, hipertensión arterial, alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que forman parte del paquete de trabajo cotidiano de los servicios de salud y que al pertenecer a los grupos de riesgo, de padecer complicaciones por la infección del coronavirus son los que merecen mayor atención", acotó Zanuttini.Más adelante, precisó que "el otro trabajo importante en los centros de salud es el acompañamiento a los adultos mayores, tratando de comunicar fundamentalmente la importancia acerca del aislamiento domiciliario. Y lo otro que continúa como parte del trabajo es la implementación del programa de inmunización que desde hace casi tres semanas implica la aplicación de la dosis anual de la vacuna antigripal y, en casos de riesgo, la antineumocósica"."Los centros de salud están abiertos para atender también los casos de enfermedad diaria que forman parte del contexto de crisis social y económica profunda que teníamos antes de la pandemia en Argentina y que tiene que ver con enfermedades transmisibles, de transmisión sexual, distintas formas de violencia, adicciones y todo el paquete de enfermedades que son coyunturales y estacionales. Esto cabe para aclarar que los centros de salud siguen trabajando a un ritmo más pausado y mucho más organizado en cuanto a las actividades que tienen que desarrollar", expresó.Seguidamente, Zanuttini se refirió a la última circular emitida por parte del jefe de Gabinete del Gobierno Nacional sobre la habilitación de algunas actividades económicas en distintas ramas de la economía que se implementarán desde el lunes, lo que "básicamente es una reactivación económica en muy pequeña escala", ante lo cual recordó la importancia de tomar las recomendaciones del distanciamiento social y de las medidas generales de higiene que debe tener cada uno de los lugares, como "cuestiones que tienen que ver con la higiene de los espacios, de la aireación de los distintos espacios de trabajo, que si es posible que entre el sol, que se abran las ventanas, y de las medidas de higiene personal que tienen que ver con la higiene respiratoria".Sobre la organización de cada una de estas actividades económicas que fueron habilitadas y comenzarán el lunes, indicó que es fundamental "priorizar lo que es la atención a distancia, si hay algunas actividades que se pueden hacer en el domicilio deben hacerse claramente en domicilio, extender los horarios", y agregó que en esas "normas generales que estamos trabajando este fin de semana y que mañana en un documento de COES vamos a acercar a cada una de los sectores de la economía que de alguna manera reaparecen en el escenario provincial".