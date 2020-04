El Estado provincial acompaña y atiende a víctimas de violencia

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi, informó sobre las acciones de protección y atención que se realiza desde el organismo en el marco de la cuarentena a personas que sufren violencia de género.



La funcionaria principalmente participó en la conferencia de prensa virtual realizada este domingo y se dirigió a todas las mujeres de la provincia de Entre Ríos y todas las familias que pueden están atravesando alguna situación de violencia o alguna situación crítica y dijo: "Quisiera referirme a esto especialmente porque en el trabajo que los equipos y que nosotros llevamos adelante en nuestra tarea cotidiana, permanentemente el contacto y la cercanía con la persona es diario y es inminente. Entonces, en este sentido nosotros como equipo de trabajo también tuvimos que definir y replantear modalidades de trabajo que garanticen esta presencia del Estado, esta cercanía y esta posibilidad de que las mujeres y las familias estén siendo acompañados y efectivamente así lo sientan".



Y agregó que "es importante mencionar esto porque son situaciones que apremian también como la salud, pero esta situación de aislamiento en muchas oportunidades puede potenciar situaciones de violencia".



Sobre la modalidad de atención vinculada a la decisión administrativa del jefe de Gabinete Nacional, donde se estable retomar algunas de las actividades, sostuvo que "sí bien todo lo vinculado a violencia estuvo garantizado con guardias mínimas y un refuerzo muy importante en relación a la atención telefónica y las diferentes vías de comunicación, nosotros a partir del lunes desde la Secretaria de Mujeres, Genero y Diversidad, la Subsecretaria de la Mujer de la provincia, la Dirección de Asistencia a la Victima, y el Programa de Violencia Social de la provincia, vamos a redefinir en función de estas indicaciones cómo vamos a llevarla adelante para poder garantizar esta atención retomando todo lo que tiene que ver con las citaciones a las personas que tienen que acudir a estos organismos pensando en todo lo que tiene que ver con las entrevistas, los seguimientos y los diagnósticos". Atención Broggi dijo que los horarios de atención van a retomar la normalidad desde las 7 hasta las 13. Indicó que se continúa informado sobre la vía de comunicación del 0800 dispuesto por la Dirección de Asistencia a la víctima del Ministerio de Gobierno de la provincia, y recordó el número que es 080088888428 que está dispuesto para consultas o cualquier inquietud que se presente en relación a situaciones que y están siendo atendidas o nuevas situaciones.



Sobre las denuncias, Broggi, recomendó que se hagan ante la policía en cualquier Comisaria del barrio, al 911 o la justicia en cada una de las localidades. Actividades La funcionaria recordó algunas de las actividades que se vienen desarrollando desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y dijo: "En la provincia de Ente Ríos en articulación con la Justicia, con la Policía de Entre Ríos y con la Policía Federal y con la Justicia Federal hemos garantizado traslados de mujeres en términos de protección para todo lo que tiene que ver con garantizar que esa mujer o familia pueda estar viviendo en otro lugar con todas las actuaciones de cada uno de los organismos, principalmente con el apoyo de la Policía de Entre Ríos".



En relación a los equipos interdisciplinarios, la secretaria recordó que los equipos continuaron trabajando con guardas mínimas, que lo hicieron también de manera telefónica y mediante las vías de comunicación que mediante de una fuerte campaña comunicacional se pusieron a disposición en todo el territorio entrerriano.



Se refirió además a las dificultades del cobro de las cuotas alimentarias de algunas mujeres y explicó que esa acción se llevó adelante articuladamente con la Subsecretaria de la Mujer de la ciudad de Paraná y la Defensoría Publica General de la provincia, el Ministerio de Mujeres de la Nación y señaló que "mediante las acciones que llevaron adelante generamos algunas comunicaciones con el Banco Central de la República Argentina, tratando de establecer alguna s posibilidades vinculadas a que estas mujeres puedan cobrar esta cuota alimentaria, lo cual entendemos que es de vital importancia para la subsistencia y que también sirven para no generar más complicaciones a la situación por la que están atravesando", precisó Broggi. Formularios de denuncias Por otra parte se refirió a una novedad de esta semana que fue la implementación por parte de la oficina el Centro de Genero del Superior Tribunal de Justicia que puso a disposición de manera virtual un formulario, y explicó que "es un formulario de denuncia para la situaciones de violencia de todos tipos y modalidades. Esta es una herramienta que está disponible de manera virtual, online y la persona interesada que esté interesa que este necesitando hacerlo, completa los datos.



Además, aclaró que la planilla o formulario es idéntico al formulario que se completa de manera presencial en a las comisarias o en alguna oficina de la justicia, y que fue realizada "pensando en que se pueda completar de la mejor manera posible para que la justicia tenga inmediatamente esa información y se derive a los juzgados para dictar las medidas. Desde que se pone en circulación, o se da conocimiento a este formulario hubo 20 denuncias que ya están tramitan y que cada juzgado ha tomado las medidas".



Desde el área de Diversidad de la provincia, detalló que se continua con la asistencia en territorio en todo lo que tiene que ver con los efectores de salud, las áreas de Desarrollo Social de toda la provincia en función de módulos alimentarios y medicamentos que se estén necesitando para no trasladarse a buscar el medicamento o alimento en caso de necesidad.



También recordó que en la provincia sigue vigente la resolución que autoriza a "circular a todas las mujeres y personas que necesiten salir de sus domicilios para pedir ayuda, hacer una denuncia o todo lo vinculado a su protección. En esos casos la autoridad policial, no solamente no debe interrumpir esa acción sino que debe asistirla en el momento", indicó Broggi.



Y agregó que hasta el 18 de mayo siguen vigentes todas las medidas de protección dictadas para la mujer, que incluyen prohibición de actos molestos, prohibición de acercamiento, exclusiones del hogar y todo lo vinculado a la protección de la mujer y las familias.

Los hogares de protección para mujeres y sus hijos en la provincia continúan desde el momento que se dictó el aislamiento hasta ahora, funcionando con todas las medidas y todos los protocolos establecidos por el COES vinculados a la cuestión sanitaria.