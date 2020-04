Coronavirus: Bordet aseguró que se duplicó la capacidad de atención sanitaria

Política Bordet confirmó cuándo se conocerán las nuevas actividades que se habilitarán

Desde Concordia, puso de relieve la articulación con el sector privado y destacó la labor del personal de salud en la emergencia.porque es la de mayor riesgo, al igual que las personas que padecen enfermedades prevalentes o son factores de riesgo; y, que si bien el contagio no es letal, son los mayores transmisores del virus."Teniendo aislados esos grupos de población y con una situación controlada, el resto podría comenzar en forma muy paulatina y progresiva a retomar las actividades a medida que lo vayan definiendo las autoridades nacionales", adelantó.En ese marco,. "De la economía uno se puede recuperar, pero cuando se pierde la salud, no. Éste ha sido claramente el eje que hemos tenido tanto Nación como provincia", remarcó.El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones y también participaron el director del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, Enrique Cresto; el senador nacional, Edgardo Kueider; la diputada nacional, Mayda Cresto; el senador, Armando Gay, el presidente de la Cámara Baja, Angel Giano; el diputado Néstor Loggio; y el presidente de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto.Entre los temas tratados, hubo anuncios para la ciudad de Concordia como la duplicación de respiradores en el hospital Masvernat; el trabajo articulado entre el sector público privado de salud; la salida gradual del aislamiento resguardando niños y adultos mayores, y la distribución de alimentos.Bordet explicó que se mantiene una curva aplanada de casos, "sobre todo en la última semana, que es lo que nos permite ganar tiempo. Porque la otra fase que viene es la de circulación activa, y que se va a dar, porque esto se da así matemáticamente en todo el mundo. Esto hay que hablarlo con total claridad", remarcó.Sobre cómo se está preparando el sistema de sanitario en Concordia, Bordet, señaló que "el Masvernat va a tener un circuito completamente aislado del resto de los servicios normales, o sea el paciente que ingrese con Covid no va a tener ningún contacto con el resto del hospital, hay todo un circuito propio. Lo mismo hicimos en el hospital San Martín en Paraná", agregó tras hacer referencia a la habilitación del hospital de La Baxada.En ese sentido, dijo que "el hospital de La Baxada, es un hospital nuevo que tenía 30 respiradores embalados desde hacía cuatro años, que era un hospital que estaba haciendo PAMI, y que los cuatro años anteriores se paralizó, faltaba un 10 por ciento para terminar la obra y nunca se terminó. Nunca nos dejaron, lo pedimos muchísimas veces que la provincia se hacía cargo del 10 por ciento faltante pero nunca logramos ese entendimiento"."La emergencia nos permitió tomar posesión del hospital."Estamos conformes con el trabajo. Pero hay que prepararse en una etapa que sin duda va a ser más compleja, pero el sistema sanitario de la provincia está perfectamente preparado", aseguró el mandatario.En ese mismo sentido, se refirió al traslado de pacientes. "Hace dos años compramos 40 ambulancias en la provincia de alta complejidad que no había. Son ambulancia con respiradores, por lo cual un paciente que tiene que ser trasladado, vamos a suponer de una localidad pequeña que no tiene probabilidad de atender Covid, podrá ser trasladado con respirador de alta complejidad al hospital más cercano que esta designado para Covid", ejemplificó."Es parte de la red articulada y también en Nación ocurre lo mismo, el ministro dijo ayer de Nación en teleconferencia, que estuvo la ministra y ministros del país, que Argentina es el país que tiene la curva de menor crecimiento de la enfermedad en el mundo, o sea el hecho de tomar medidas a tiempo permite en el caso de una pandemia que no te colapse el sistema de salud, que ese es el problema central tener el sistema de salud colapsado en la pandemia es lo peor que nos puede pasar., aseveró.En otro orden, el gobernador Bordet fue consultado sobre la política alimentaria. "La pandemia a los que más golpea es a los sectores de menos recursos porque, más allá del contagio, lo hace en la falta de alimentos y de otros elementos para subsistir diariamente".En ese marco, recordó que lo primero que se hizo fue "institucionalizar toda la ayuda alimentaria. Se la hizo estrictamente institucional con todas las intendencias, comunas y las juntas de gobierno para que no haya canales paralelos que generar situaciones que no son óptimas en cuanto la distribución alimentaria".Dijo que se tuvo un criterio equitativo en la distribución. "Usamos algo tan simple con la fórmula polinómica que establece la coparticipación y que contempla varios ítems como cantidad de habitantes y ciudades con mayor necesidades básicas insatisfecha, entre otros. Es muy completa esta fórmula. Eso nos permitió hacer una distribución equitativa de los alimentos en el territorio", insistió."Después trabajamos en sostener fuertemente los comedores escolares abiertos. Los cocineros y las cocineras vienen realizando un trabajo magnífico. Pasamos de 10.000 raciones de viandas diarias que retiran adultos de los comedores a 22.000, y también en los comedores comunitarios estamos llegando con mayor partida para que puedan funcionar", indicó. Mencionó también el trabajo el trabajo conjunto con el Ejército "para poder cocinar y llegar a determinados sectores con comida caliente".Se refirió luego a la compra por 50 millones de pesos en alimentos. "Hay una compra que está a punto de salir. Son compras que se hacen por excepción y se hace con cotejo de precios. Esto lo quiero aclarar porque por ahí he visto que hay algunos legisladores de la oposición están preocupados para que no haya sobreprecios. Nosotros siempre nos hemos manejado con mucha transparencia y estamos trabajando, aunque perdamos más tiempo porque demora mucho el trámite, para que ningún alimento de lo se compre supere los precios máximos sugeridos por el gobierno nacional", remarcó."Para llevarle tranquilidad a todo el mundo. Encima que tenemos una pandemia, que haya vivos que se aprovechan de esta situación, sería imperdonable. No lo vamos a permitir bajo ningún aspecto", agregó.Más adelante, Bordet sostuvo que "el principal desafío que tenemos es ver cómo llegamos para que la pérdida del empleo sea la menor. Ese es el gran desvelo porque uno ve lo que ha pasado en otros países y la pérdida del empleo es fenomenal. Creo que hay que trabajar fuertemente para proteger el empleo", insistió.En ese marco, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, insistió en que "cuanto más tiempo podamos seguir aplanando la curva, no da más tiempo para organizarnos y quizás la circulación sea contenida".En este sentido, dijo que "quizás podemos lograr un justo equilibrio entre el cumplimiento ciudadano con el acompañamiento de las medidas que ya se han tomado, medidas de mucha envergadura que han sido muy silenciosas. La provincia se viene preparando hace mucho tiempo. Resguardando los adultos mayores, pero no solamente que se queden en su casa, sino también con estrategias y acompañamiento como proyectar o distanciar el tema de las consultas médicas; alcanzar al domicilio el medicamento para que el enfermo crónico, con todos los recaudos de bioseguridad que han realizado los equipo de salud en forma silenciosa".Precisó que "cada programa de salud que tiene en su nominalización los pacientes trasplantados. Los tenemos nominalizados, con nombre y apellido, al igual que los pacientes insulinos dependientes y otros pacientes que tienen patologías oncológicas y demás, han recibido de su médico o equipo profesional el insumo correspondiente y también el acompañamiento"."Esta estrategia que nos estamos dando fuertemente es para que la circulación se pueda dar de forma contenida. Así podemos equilibrar el desafío que tenemos como sistema de salud y de las propias capacidades del sistema sanitario para acompañar esta circulación viral".Al hacer uso de la palabra, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, agradeció la presencia del gobernador Bordet; del titular del Ente Nacional de Obra Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto, y de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, con quien dijo mantener "permanente diálogo porque esto día a día va cambiando. Hoy podemos decir que estamos en Entre Ríos y en Concordia en un achatamiento de la curva" de covid 19."Estamos trabajando mancomunadamente con toda la provincia y sobre todo en este últimos tiempo abocados a lo social y lo sanitario", afirmó finalmente el jefe comunal.