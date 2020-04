Continúa en 22 la cifra de casos de Covid 19 en Entre Ríos

El subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti

indicó que hay seis casos en estudio, 377 descartados y 405 casos estudiados en total. Hay 11 personas que recibieron el alta médica."Una persona está en estado grave, viene hace más de diez días en terapia intensiva aunque está estabilizado", relató Bachetti."Reiteramos la necesidad de hacer un esfuerzo para garantizar y seguir con la cuarentena preventiva obligatoria que es lo único que está comprobado que nos mantiene estable en la meseta de casos en la provincia.", puso relevancia.De la misma manera, se refirió a los barbijos caseros. "No se habla de recomendar una normativa en este sentido."."En algunos lugares donde no se puede garantizar esta distancia de dos metros entre persona y persona, donde hay atención al público, si se podría utilizar el barbijo casero. H, hay dificultades para encontrarlos, no está fácil la oferta", insistió.En referencia a la cuarentena y los adultos mayores, puntualizó: "En Buenos Aires hicieron una normativa en relación a los adultos mayores.Continuamos con lo que venimos, con la cuarentena obligatoria. Sí recordamos que estos grupos de riesgo tienen que permanecer en los domicilios para evitar esa circulación y evitar el contagio. Respecto de lo otro, se evaluará ene l momento oportuno". Elonce.com.