Destacan el resultado obtenido en la fase de contención de la pandemia

En el marco de una nueva conferencia virtual emitida desde Casa de Gobierno, el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, describió la situación respecto a la pandemia de Covid-19 en Entre Ríos.



Hasta la fecha en la provincia hay 22 casos confirmados, siete que continúan en estudio y 354 que se han descartado, lo que suma un total de 383 pacientes estudiados.



En ese sentido, hizo referencia a las características epidemiológicas que tienen los casos y señaló que 15 de los pacientes han tenido antecedentes de viaje a zonas de circulación activa y siete han sido pacientes que tuvieron contacto estrecho con otros casos positivos.



Además, se refirió a la evolución de estas personas, y explicó que uno continúa en estado crítico, en terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica, y en 10 ha desaparecido la carga viral, o sea que se los considera curados. Agregó que el resto de los pacientes se encuentran asintomático o con síntomas leves.



En relación a lo estrictamente epidemiológico, el Director advirtió que se han difundido muchos datos e información de distintos estudios, y expresó que ven "con preocupación conclusiones con total desconocimiento respecto a las limitaciones que tienen muchas veces los datos epidemiológicos porque lleva una confusión en general de la población".



En ese marco, Garcilazo recordó y destacó la importancia de tomar las medidas para enfrentar la pandemia. Entre ellas el aislamiento social, ya que se ha demostrado la capacidad que tiene el distanciamiento entre las personas de aplanar la curva, y también el lavado de manos.



En cuanto al aplanamiento de la curva dijo que significa que los casos no están creciendo exponencialmente. "Lo que estamos teniendo es una observación de un número de casos sostenidos que se van sumando semana a semana a los casos preexistentes. Pero este aplanamiento no significa que no habrá casos, sino que están contenidos para que el sistema de salud pueda ir atendiendo sobre todo en los casos graves que serán los menores, pero la enfermedad tiene la característica de ser muy transmisible", precisó.