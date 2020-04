"Tenemos que ser tolerantes con los controles y fortalecerlos", dijo Romero

En la mañana de este viernes, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, recorrieron el control policial ubicado en el Túnel Subfluvial y dialogaron con las autoridades de la entidad, Martín Uranga, titular por Entre Ríos y Karina Rotela, de Santa Fe. También participó el sub Director de Prevención Vial, Mario Rivero."Son siete controles en la provincia de las conexiones que tenemos con otras provincias argentinas. Sabemos que no hay fronteras dentro del país, pero si ajustamos los controles dentro de las directivas de las autoridades sanitarias. La necesidad de preservar el concepto del aislamiento social, preventivo y obligatorio nos hace que debamos estar revisando cómo se realizan estos controles", sostuvo la ministra Romero."Específicamente,dentro de las ciudades y entre las ciudades", explicó."Lo que es necesario ver, y en esto los dos gobernadores lo han conversado, es la necesidad de ajustar para que todos los trabajos que se puedan hacer desde las casas se hagan, si alguien trabaja en Paraná y es de Santa Fe o viceversa, para que el aislamiento cumpla la función que viene cumpliendo en el país exitosamente", agregó la ministra de Gobierno y Justicia."Conservar a esto,. Por eso, estos controles están las 24 horas.", sostuvo Romero.En tanto, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, aclaró que "muchas ciudades del interior han optado por cerrar ingresos y dejar una única vía y eso facilita muchísimo el control", aunque reconoció que en Paraná, es opción "es más difícil", por lo que han "acentuado más los controles, en distintos horarios, exigiendo el certificado único". No obstante, el jefe policial indicó que han "sido flexibles porque sabíamos que había inconvenientes para bajar el certificado, pero, ahora que ya está solucionado", anunció que "serán implacables en ese control, también dentro de las ciudades"."El personal está trabajando y estamos conformes con los resultados. La ciudadanía se mueve, somos conscientes que se han flexibilizado muchos rubros y eso trajo más movimiento. El personal está controlando que todos los que pasan, vengan con el Certificado Único Nacional, en eso somos implacables y en caso contrario labramos las actas que corresponden", afirmó.Por su parte, el director del Túnel Subfluvial, Martín Uranga, indicó que el movimiento de este viernes en la conexión con Santa Fe, "llegó al 30 por ciento. Lo que se está viendo es mucho transporte de carga, de grano, de maquinaria agrícola y otros elementos que están expresamente permitidos por el Decreto del Presidente"."Quiero aclarar de que el túnel no hace un control de vehículos, se encarga de la seguridad y el cobro del peaje que se retomó hoy. El control está a cargo de la Policía de Entre Ríos que siempre está acá y controla las 24 horas que el acceso sea de personas debidamente habilitadas".Aclaró además que "desde que comenzó la cuarentena, en la parte administrativa, la entidad está con guardias mínimas siendo fiscalizado por el área de Seguridad e Higiene del Túnel. A diferencia de otras vías de comunicación, estos 20 días que no se cobró el peaje, el personal seguía estando en la cabina porque era quien tenía que habilitar el paso".Aclaró finalmente que "el tema de que se esté cobrando el peaje es porque es considerado servicios esenciales en el art. 15 del Decreto del Presidente y sobre todo porque es la única fuente de financiamiento que tiene el Túnel".La directora del lado santafesino, Karina Rotela, señaló: "Desde el principio se está trabajando desde el lado de Santa Fe, Gendarmería y Seguridad Vial haciendo los controles correspondientes, son ellos quienes están encargados de controlar quienes circulan. También desde el lado de Santa Fe se hacen desinfecciones" y aclaró que "desde ayer rige en Santa Fe el tapabocas obligatorio por lo que, aquellos que cruzan una vez que ingresan a la provincia tienen que tenerlo puesto".Por su parte, el sub Director de Prevención Vial, Mario Rivero, señaló que "el paso en el túnel se ha incrementado levemente y tenemos directivas de controlar estrictamente el Certificado Único y la documentación del vehículo, caso contrario se da intervención a la justicia federal, se labra el acta y se lo hace regresar a Santa Fe".Finalmente, indicó que "hemos labrado 15.000 actas en toda la provincia y hemos reforzado todos los puestos camineros limítrofes".