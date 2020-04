Bordet confirmó cuándo se conocerán las nuevas actividades que se habilitarán

Los efectos de la pandemia en la economía provincial

, aseguró el gobernador Gustavo Bordet al brindar el informe de situación en relación al coronavirus en Entre Ríos.En la oportunidad, comunicó que en una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, le mencionó "el listado de actividades que presentamos para administrar las nuevas operaciones que puedan realizarse y estamos haciendo la elevación formal con todos los protocolos".anunció el mandatario entrerriano.Es que de acuerdo a lo que explicó, la habilitación de esas actividades, que hasta el momento no han sido dadas a conocer, "dependen del mapa epidemiológico de la provincia"."Trabajamos pormenorizadamente fruto de haber escuchado a todos los intendentes a través de video-conferencias para determinar las particularidades que son propias de cada localidad, teniendo en cuenta la población rural existente en la provincia y escuchando a todos los sectores que nuclean a las distintas actividades comerciales para ver qué actividades pueden administrarse durante la cuarentena de una manera más flexible", detalló en relación al trabajo que implicó el poder avanzar hacia una cuarentena administrada., insistió, al tiempo que aclaró:Consultado a Bordet cómo impacta la pandemia por coronavirus en la situación económica-financiera de Entre Ríos, éste detalló: "El año pasado, después de las elecciones primarias, comenzó un desfinanciamiento a las provincias cuando el gobierno de Mauricio Macri tomó medidas que nos perjudicaron severamente".Y continuó: "Fueron medidas de tinte electoralista para intentar revertir un resultado en el mes de octubre; eso no ocurrió y dejó a las provincias, particularmente a Entre Ríos, en una situación crítica"."Obviamente que la pandemia contribuye a agravar de sobremanera las finanzas provinciales, como al panorama económico en general del mundo entero", sentenció.En la oportunidad, el mandatario entrerriano explicó que "trabajamos fuertemente en lograr un equilibrio de nuestras cuentas y en cumplir con los compromisos, además de crear condiciones para que el sector privado pueda salir delante de esta coyuntura, que no se pierdan empleos y no existan dificultades financieras que sin dudas ocurrirán fruto de esta situación excepcional"."En momentos difíciles, la convocatoria es a trabajar mancomunadamente y deponiendo actitudes que puedan ser sesgadas o sectoriales porque lo que importa hoy es la salud de la población, que los ciudadanos no pierdan sus puestos de trabajo y no decaiga el salario real", encomendó.Para el mandatario entrerriano, "esto marcó un hito porque la situación amerita priorizar la salud de población y las obras de infraestructura para que esto genere mano de obra y desarrollo para poder cumplir con los compromisos"."Ni el país ni las provincias están planteando el no pago, si no, la espera que razonablemente haga sostenible el pago de nuestros compromisos", aclaró."La estructuración de la deuda debe autolimitarse a contraer nuevos endeudamientos, porque si no se convierte en un ciclo que se repite periódicamente", destacó, al tiempo que insistió: "Los gobiernos no pueden endeudarse para cubrir déficits fiscales, para cubrir gastos corrientes".Finalmente, el gobernador instó a. Y en ese sentido, comentó: "Volví a reiterar a las fuerzas de seguridad el hecho de tener un control exhaustivo en los ingresos a la provincia, pero también es importante el autocuidado para cuidar al otro"."Si seguimos trabajando con este criterio, articulando políticas públicas con los municipios, ONGs y el sistema de salud, sin lugar a dudas podremos seguir siendo previsibles al futuro respecto de la pandemia", aseguró el gobernador.