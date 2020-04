Se retomarán las obras del colector sureste de Paraná

Las obras

Villaguay con plan director de cloacas



Obras para Diamante



El Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento Ambiental (Enohsa) que preside Enrique Cresto y los municipios de Paraná, Villaguay y Diamante firmaron acuerdo para retomar obras paralizadas o iniciar proyectos.El titular del organismo Nacional, Enrique Cresto visitó junto al Ministro de Planeamiento, Marcelo Richard los tres municipios dónde pudieron, en compañía de los intendentes, dialogar sobre la necesidad de estas obras que son estratégicas para el desarrollo local, la calidad de vida de los vecinos y el cuidado del medioambiente."Estás tres obras son de suma importancia para continuar profundizando el plan de Agua y Saneamiento que desde hace cuatro años se ha encarado como política prioritaria desde el Gobierno de Entre Ríos", señaló Richard."Hemos firmado estos convenios con Enohsa que nos permitirá avanzar con los mecanismos administrativos y financieros para poder licitar las obras. En este contexto de dificultad para la obra pública, es importante saber que hay prioridades establecidas y que nuestra provincia es parte de éstas", destacó.Por su parte, Enrique Cresto destacó que "el ministerio de obras públicas de la Nación está integrado por intendentes de todo el país, lo cual es una mirada más municipalista de la gestión"."Estamos trabajando con una mirada estratégica, resolviendo con estas obras también cuestiones de salud, atendiendo además necesidades de reactivar el empleo a través de la obra pública, siempre tomando los recaudos necesarios, siguiendo las recomendaciones y protocolos de higiene y seguridad que nos ha manifestado el Ministerio de Salud" finalizó Richard.El intendente de Paraná Adán Bahl, firmó el convenio para reactivar la obra Cuenca Sureste: Colectores- Estación Elevadora de Líquidos Cloacales- Impulsiones, Red de Subsidiaria Cloacal en el sureste de la ciudad. Se trata de una obra que se había paralizado por falta de pagos, su concreción beneficiará a una docena de jurisdicciones vecinales.Los barrios beneficiados por la llegada del servicio serán Parque del Lago, El Triángulo, La Buena Fe, Unidad, Nuestra Señora de Loreto, Jorge Newbery Centro, Jorge Newbery Este, 9 de Julio, J.J. Urquiza, Corona Sur, 9 de Julio, Uocra y Vicoer, entre otros."Es una obra que había quedado paralizada. Arrancó en junio de 2018, avanzó mucho y lamentablemente por distintas razones fue languideciendo, la empresa no pudo continuar por falta de pago" dijo Bahl y agregó: "Ahora viene una etapa de inversión significativa que es la estación elevadora, de extensión real quedan 4 kilómetros. El retome de la obra está proyectado para el 4 de mayo y se prevén seis meses de ejecución".La reactivación de la instalación de la estación elevadora de líquidos cloacales se da en un momento difícil para el trabajo del sector de la construcción, paralizado por el aislamiento obligatorio decretado ante la circulación del Covid 19. En ese sentido, Bahl destacó que la obra brindará oportunidades de empleo: "Trabajamos de manera solidaria con el Gobierno Nacional y Provincial y estamos muy contentos porque en 30 días se van a generar más de 50 puestos de trabajo, respetando todas las indicaciones sanitarias en el marco de la pandemia", afirmó el mandatario municipal.Además, el intendente Bahl reconoció la predisposición del Gobierno Nacional y el acompañamiento de la provincia: "Por eso se le agradezco a Enrique Cresto, a todo el equipo, al ministro Katopodis, a nuestro Presidente Alberto Fernández y al gobernador Bordet. A través del Ministerio de Infraestructura tenemos planificadas obras para la ciudad de Paraná".En este sentido, Cresto remarcó "la directiva del Presidente de la Nación es reactivar obras y con esta son 11 que el Enohsa va a reactivar en el mes de abril con casi 5.000 puestos de trabajos. La idea es trabajar en conjunto con todas las normas, y la reglamentación de cuidado de los trabajadores que es lo más importante".Sobre la obra puntual que recorrió en la capital entrerriana expresó que "es un proyecto que financia el Enohsa pero lo hace a través de la Municipalidad de Paraná. Desde el mes de mayo del año pasado que no había registro de la obra, así que hubo que hacer un esfuerzo enorme jurídico y técnico para reactivarlo. Y eso tiene que ver con las gestiones del municipio y su equipo, con el intendente y también la decisión del presidente y del ministro Katopodis que las obras se reactiven", finalizó Cresto.Walter Doronzoro, secretario generarl de UOCRA Seccional Paraná, destacó la generación de puestos de trabajo que la obra va a generar en este difícil momento: "Tenemos un concepto muy claro que es la política que va a resolver los problemas de la gente. La empresa sabe perfectamente que nosotros vamos a trabajar articuladamente porque estas acciones son las que mejoran la calidad de vida de todos los entrerrianos y sabemos que los trabajadores constructores lo que pretendemos es tener trabajo digno, y esta obra lo va a generar. El mes que viene, pese a esta crisis que provoca la pandemia, se va a dar continuidad a esta obra y es una gran noticia".El proyecto tiene un enfoque integral que comprende, en forma simultánea, un conjunto de actividades relacionadas con el mejoramiento el sistema. Así, se considera no solamente la ejecución de nuevas instalaciones, sino también la optimización, rehabilitación y ampliación de las instalaciones existentes, el mejoramiento operativo, etc.La expansión indiscriminada del uso urbano del suelo que ha excedido los requerimientos del incremento poblacional y la localización de asentamientos sin contemplar la topografía del terreno ni la continuidad de la trama urbana ha generado intersticios vacantes lo que ha provocado la falta de abastecimiento de los servicios cloacales a un segmento importante de la población.La implantación de la obra se realiza en el sector que corresponde a la cuenca alta del Arroyo Las Piedras y comprende la construcción de:1. Estación elevadora de líquidos cloacales: obra civil- obra electromecánica- obras complementarias2. Impulsión a la boca de registro existente del Colector Noreste (calle Gdor. Parera y Tibiletti) en diám. 315mm (long. total = 2.439m)3. Red colectores cloacales con descarga por gravedad a la Estación elevadora de líquidos cloacales ubicada en calle Pedro Martínez entre calle Miguel David y Tibiletti en diám. 400mm, 315mm y 200mm (long. total = 4.653m)4. Red subsidiaria cloacal de acuerdo a la cartografía catastral actual de las concesiones: 36, 37, 63, 64, 65, 95, 96, 128 y 129 con descarga a los colectores en diám. 160mm (long. = 27.176m)Además acompañaron los legisladores nacionales Marcelo Casaretto, Mayda Cresto, el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, el secretario de Obras Publicas municipal, Maximiliano Argento; el subsecretario de Obras Sanitarias Oscar Silva; los concejales David Cáceres y Fernanda Facello, y el titular de la empresa constructora, Nicolás Quaranta.Entre los municipios incluidos en las obras está el municipio de Villaguay que requiere desde hace mucho tiempo esta obra.Al respecto la intendenta de la localidad, Claudia Monjo, expresó: "es un convenio esperado por años, porque sabemos que esto permitirá en poco tiempo estar licitando una obra que es necesaria para resolver el tratamiento de efluentes, algo primordial para la ciudad y el medioambiente. Pensando esto para los próximos 20 años". Cabe destacar que el actual sistema data del año 1943, brindando una cobertura del 64 por ciento de la actual población.El proyecto pretende aumentar la cobertura a más de 58000 personas con una proyección a 2034 para ello se prevé la construcción del Colector Oeste de 6.850 metros. En el predio de la Planta de tratamiento se construirá un Polder de defensa contra inundaciones que rodee el área de implantación del nuevo sistema depurador en una extensión de 1.152 metros. Además se prevé la construcción de una nueva planta de tratamiento con posibilidad de ampliaciones futuras.Por su parte el intendente, Juan Carlos Darrichón agradeció la presencia y el trabajo de Enrique Cresto y al Gobernador Bordet sobre la decisión política de avanzar con estas obras que "de otra manera los diamantinos no podríamos ni pensar ni soñar" señaló."Celebro que estemos firmando este convenio, que no hace más que a las claras dar una señal importante" mencionó.