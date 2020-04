Cuarentena: Provincia apunta a garantizar contenidos y trayectorias educativas

Actualmente, las y los estudiantes entrerrianos trabajan con la modalidad de educación a distancia. El Consejo General de Educación (CGE) desarrolló ejes de trabajo, estrategias y herramientas en ese sentido. Se trabajan también, en conjunto con Nación, diferentes propuestas para regresar a las aulas.



La directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo de la provincia, Claudia Azcárate, explicó que el CGE está trabajando en dos ejes dentro de la propuesta "Contenidos en Casa", una modalidad a distancia desarrollada para el contexto de cuarentena obligatoria. Uno de los ejes es la producción de contenidos para cada nivel educativo, con diferentes formatos en soporte digital, a través del Portal @prender; que puede ser utilizado por los docentes para las actividades que envían a sus estudiantes o por las familias.



Por otra parte, se está trabajando en un acompañamiento a las instituciones educativas mientras se mantenga el aislamiento social. "Hemos dado libertad a las escuelas y equipos docentes para elaborar las propuestas que consideren más pertinentes, teniendo en cuenta los contextos en que viven sus estudiantes. Se brindan herramientas y cada docente adecua o reformula el plan de trabajo que tenía para este año, con esos materiales u otros que crea conveniente. No quisimos unificar la forma de trabajo, porque no todas las comunidades educativas tienen la misma realidad", argumentó Azcárate.



"Algunas, porque pueden hacerlo, están trabajando desde plataformas virtuales; otras se comunican a través de sitios web y whatsapp o sitios web y mails con los docentes", indicó. En ese marco, explicó que los materiales elaborados a través del Portal @aprender son realizados por equipos interdisciplinarios. Los equipos técnicos trabajan los contenidos de acuerdo al nivel educativo y luego, comunicadores y especialistas, los adaptan a lenguajes audiovisuales u otros formatos. Distribución de materiales impresos También se trabaja con materiales impresos, ya sea los provistos por la misma escuela, los que se están distribuyendo desde el CGE o el Ministerio de Educación de la Nación. En referencia a ello la funcionaria explicó que la distribución se realiza por dos vías. La vía institucional, a través de departamentales, es mediante la cual "garantizamos que llegaran a lugares que sabemos era indispensable, como las zonas rurales o de islas. En muchos casos fueron los mismos docentes los que se acercaron a los hogares o las autoridades de juntas de gobierno, para que ningún niño o niña se quede sin el material, ya que en esas zonas no hay conexión a internet".



Por otra parte, el material se está distribuyendo mediante cadenas de supermercados, que facilitan el transporte hasta diferentes sucursales y desde donde se puede retirar de forma gratuita. Azcárate solicitó a la población hacer un uso responsable de esta herramienta, "para que la puedan utilizar quienes realmente lo necesitan y no tiene otra forma de reunirse con este material".



Al realizar una evaluación de cómo funciona esta modalidad a distancia, señaló que al principio fue dispar, pero que luego "se fueron organizando cada vez mejor dentro de la complejidad que implica. Sabemos que no se puede trabajar en casa lo mismo que en la escuela, se van dando distintos procesos, pero hay mucho compromiso y tanto las familias como los docentes han asumido la tarea con gran responsabilidad".



Navegar en forma gratuita



Por otra parte, Azcárate resaltó que "el Estado nacional hizo convenios con empresas de telefonía móvil para que se pueda navegar en los portales con la extensión edu.ar, como el @prender o el de las universidades, de forma gratuita, es decir sin que consuma datos".



"Igualmente, las señales de las diferentes empresas no son de la misma calidad en todos lados, pero existe al menos la posibilidad de ingresar, descargar contenido y seguir trabajando luego sin conexión", relató la funcionaria.



Aseguró que muchas escuelas están trabajando de esa forma o enviando el material por whatsapp. "Trabajamos mucho para que no se tenga que imprimir o copiar todo y las actividades se puedan resolver en los cuadernos o carpetas que las y los chicos usan habitualmente", aseveró y agregó que, los programas que se difunden por los medios públicos -Paka Paka, Encuentro, la Tv Pública o Radio Nacional-, están vinculados a las fechas que figuran en los cuadernillos. De esta forma, el día que en el cuadernillo figura un tema, es abordado en la programación, que igualmente está disponible on line. Las estrategias para el regreso a las aulas Respecto a las modificaciones que podría sufrir el calendario escolar, la funcionaria señaló que hay una comisión a nivel nacional evaluando diferentes posibilidades, ya que esto se definirá en función de cuándo y cómo se regrese a las aulas. "Sabemos que el regreso no sucederá en lo inmediato, que posiblemente tengamos que estar un tiempo más con las y los estudiantes en sus casas. Así que las medidas se evaluarán de acuerdo a las posibilidades que existan. En algún momento se habló de un regreso escalonado en el marco de esta cuarentena administrada de la que hablo el Presidente. La verdad es que se evalúa día a día", manifestó.



Además, hizo hincapié en "no llenar de actividades a los chicos y chicas y generar así un problema a las familias en este contexto complejo". "A veces hay una sola computadora o teléfono celular para toda la familia, que además la utilizan otras personas para trabajar. Entonces, atendiendo a esas particularidades, la idea es generar un espacio donde los chicos puedan seguir aprendiendo sin sumar un problema y que les dé la oportunidad de tener un tiempo para compartir con un sentido", concluyó Azcárate.