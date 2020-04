Blanca Osuna defendió las herramientas del gobierno para preservar el empleo

La Diputada nacional Blanca Osuna le solicitó al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, agudizar el control ante el uso excesivo de algunas empresas del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, la necesidad de homologar protocolos de seguridad e higiene y asimismo pidió conocer sobre programas de acompañamiento para el sector Hotelero y Gastronómico. Además, hizo un reclamo al sector financiero, en especial al Banco de Entre Ríos para que se active de manera urgente el otorgamiento de créditos que cuentan con el respaldo del Fondo de Garantías del Estado.En el marco de la reunión informativa que llevó adelante a través de videoconferencia la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación con el Ministro Claudio Moroni, la Diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, pidió "poner el acento en el cuidado del excesivo uso del 223 bis que posibilita la suspensión de común acuerdo".En ese sentido, dijo que "es necesario que desde el Consejo Federal del Trabajo se aliente a los órganos provinciales del sector para que de manera coordinada con las Agencias Regionales de trabajo se garantice la protección a los trabajadores ante esta situación crítica y, en el caso de aquellos que asisten a trabajar por no estar exceptuados, se deberá estar atentos a la aplicación de los protocolos en los cuidados de seguridad e higiene". En respuesta el Ministro Moroni enfatizó que la responsabilidad principal en esa materia está de manera excluyente en manos del organismo de Trabajo correspondiente en el orden provincial.Asimismo, la Diputada hizo principal hincapié ante el Ministro en "acompañar al sector Hotelero y Gastronómico que provee la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país que se encuentra en grave riesgo", señaló según da cuenta el comunicado enviado a este medio.Al respecto, si bien se está a la espera de respuesta en virtud de la reunión que la Federación Hotelera Gastronómica mantuvo con el Presidente Alberto Fernández y ante esta situación atípica por la pandemia, le consultó al Ministro por "programas específicos de reconversión laboral, ya que para este año es difícil que esos servicios en hotelería y gastronomía vuelvan a un nivel óptimo y es importante garantizar las fuentes laborales".Además, la Diputada en su alocución destacó los créditos activados por el gobierno en el marco del Fondo de Garantía del Estado, y en ese sentido pidió que "se controle su uso" y solicitó que "el Banco de Entre Ríos active de manera urgente esos créditos que cuentan con el respaldo y la garantía del propio Estado nacional".Por último, Osuna también recalcó que "no debemos olvidar que hace menos de un año por decisión del ex presidente ni siquiera teníamos Ministerio de Trabajo y hoy por suerte podemos plantear inquietudes y trabajar de manera conjunta ante esta situación tan particular que estamos atravesando como país".