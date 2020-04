Destacan la "fuerte inversión" de Anses para la provincia de Entre Ríos

Política de estado



Desde la delegación regional de Anses se informó el alcance que el Ingreso Familiar de Emergencia tiene en Entre Ríos. Se detalló que el beneficio nacional está destinado a la población más vulnerable y más afectada por los efectos del coronavirus.El jefe nacional de Anses para región Litoral, Diego Mansilla, participó este jueves de la conferencia de prensa virtual desde la Casa Gris y brindó precisiones respecto al Ingreso Familiar de Emergencia. Indicó que la prestación llegará aproximadamente al 20 por ciento de la población entrerriana. También informó sobre los demás programas de ayuda social que se brindan en la provincia.Mansilla dijo que el beneficio "tiene que ver con una decisión política del gobierno nacional de atender en esta situación de emergencia a muchos entrerrianos que representan un sector vulnerable de la población y que por estos días y están con muchas dificultades de sobrellevar la situación económica familiar".Precisó luego que el Ingreso Familiar de Emergencia es por el mes de abril y es de 10.000 pesos para cada grupo familiar. "Es una herramienta que desde el Estado nacional se pone a disposición de todos los argentinos", y que en Entre Ríos beneficia monotributistas de las categorías A y B; trabajadores de casas particulares; personas que se encuentran desempleadas o que realizan un trabajo de manera informal, y a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de Asignación por Embarazo. Indicó que este último grupo ya tiene acreditado en sus cuentas a la AUH el importe de 10.000 pesos, y en los próximos días, de acuerdo a un calendario específico, cobrarán el resto de los beneficiarios.Precisó que las personas que ingresaron su CBU y su cuenta bancaria en la etapa de inscripción, que fue hasta el miércoles 15 de abril, estarán cobrando sus prestación desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo, de acuerdo a un cronograma que por los canales oficiales, páginas webs y redes sociales se ha estado preestableciendo según la terminación del DNI.Adelantó luego que, a partir de este jueves, también por terminación de DNI 0 y 1, pueden ingresar y seleccionar otro medio de pago. Ya sea porque no cuentan con CBU o prefieren hacerlo de otra manera, y dijo para ello podrán ingresar a la página web de Anses.Aclaró que todos los trámites se realizan sin gestores, mediante la página web, y que a través de la clave de la seguridad social pueden modificar o confirmar los datos de contacto, ya sea una línea telefónica o un mail, al que les enviará un código para completar el trámite y elegir medios alternativos de pago. Estos pueden ser a través de los cajeros de la red Link, Red Banelco o bien mediante Correo Argentino.Agregó que para quienes elijan estos mecanismos se va a estar haciendo efectivo el pago a partir del 6 de mayo, continuando con un cronograma según la terminación del DNI, hasta el 19 de mayo.Mencionó también que para aquellas personas que en esta inscripción se les ha denegado el trámite y consideran que su situación personal o familiar no es la que está acreditada actualmente en el organismo, porque se ha modificado su situación socioeconómica, pueden realizar el reclamo pertinente mandando un mail a consultas@anses.gov.ar . Allí desde el organismo analiza el reclamo y la solicitud y se le comunicara "una respuesta definitiva".Por otra parte, Mansilla hizo mención a la "fuerte inversión que estamos haciendo desde el gobierno nacional a través de la Anses para la provincia de Entre Ríos".En ese sentido, indicó que, además del ingreso de emergencia, también durante este último mes hubo determinadas medidas que se han tomado y que también significaron una fuerte inversión y un fuerte impacto por parte del Estado nacional en la provincia de Entre Ríos. Indicó que estas tienen que ver con el bono de la Asignación Universal por Hijo, cuyo pago ya fue efectivizado, y que en la provincia de Entre Ríos fueron 115.000 beneficiarios por un monto total de 287 millones de pesos.Además dijo que en lo que refiere al bono para jubilados, pensionados y pensiones no contributivas, hubo una inversión de 540 millones de pesos para 180.000 beneficiarios.Asimismo, para la Tarjeta Alimentar, con 44.000 beneficiarios, se destinó una suma superior a los 200 millones de pesos."Eso, sumado al Ingreso Familiar de Emergencia, hace una inversión total por parte del gobierno nacional a través de la Anses de 3.512 millones de pesos para la provincia de Entre Ríos", detalló.Por otra parte, explicó que este miércoles el Poder Ejecutivo Nacional, mediante una resolución, declaró a la atención telefónica mediante el 130 como servicio esencial, por lo cual en el organismo se está trabajando "para profundizar y mejorar la atención de todo tipo de consultas y reclamos que pueden hacerse mediante este número, ya sea de casos generales, como calendarios de pago, información sobre requisitos de determinadas prestaciones, como también temas particulares de cada una de las prestaciones que comúnmente trabaja el organismo".Por último, reiteró y puso a disposición la casilla de mail consultas@anses.gov.ar "para todos aquellos que tienen que hacer algún reclamo en cuanto a la denegatoria que se les hizo del Ingreso Familiar de Emergencia", completó el funcionario.