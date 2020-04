La APS "rechaza los recortes sobre los adicionales" de los empleados municipales

La Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná "se ha visto sorprendida por la actitud solapada del Ejecutivo Municipal de realizar recortes sobre los adicionales percibidos hoy por los trabajadores municipales, y que representan montos sustanciales para la familia municipal".



"La medida arbitraria y discrecional adoptada por el Intendente Adán Bahl sorprende en un contexto en el que el Gobierno Nacional ha marcado lineamientos en solidaridad y cercanía con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad; y cuya realidad no escapa a los trabajadores municipales de la Capital Provincial", expresa en un comunicado enviado a Elonce.com.



Esta decisión, "causa sorpresa porque oficialmente a nuestra entidad gremial no se ha brindado información del "recorte" en cuestión; y mucho más desconcierto causa porque vemos que la solidaridad ha tomado forma piramidal invertida; es decir las bases son las que aportan y soportan compulsivamente con sus propios bolsillos para hacer frente a un flagelo que sabemos, es global; no así los recortes; que solo nos han afectado a los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Paraná".



"Por otro lado el Sr. Intendente al momento de firmar un Decreto de Asueto por Extraordinarias Razones Sanitarias con fecha 16 de marzo se comprometía a reunirse con todos los representantes de los trabajadores a fines del mes de marzo en el marco de una recomposición salarial para el conjunto; compromiso que con la APS aún no ha cumplido".



"No se nos puede atribuir falta de compromiso, de pertenencia, de responsabilidad, de colaboración o de empatía toda vez que los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad de Paraná nos hemos puesto al hombro esta crítica situación que amenaza a nuestros vecinos, a nuestra propia familia y a nuestra salud", indica en la nota.



Para finalizar, manifiesta que "por estas razones es que rechazamos este recorte arbitrario y le exigimos al Señor Intendente que brinde las explicaciones pertinentes hacia quienes sostenemos al Estado Municipal con nuestra mano de obra y, hoy, con el recorte de nuestros ingresos".