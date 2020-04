El senador nacional De Angeli reclama precisiones sobre los testeos de Covid-19

De Angeli reclama precisiones sobre los testeos: "La información se difunde de manera parcial"



El senador nacional por Entre Ríos ("Juntos por el cambio"), Alfredo De Angeli, presentó una iniciativa ante la cámara alta para que el gobierno de Alberto Fernández "brinde información precisa sobre testeos de Covid-19" y detalle "medidas sanitarias que llevará adelante para poder liberar progresivamente el aislamiento social obligatorio".



"Es necesario que nuestro país defina como prioritaria esta cuestión y comience a informar periódicamente sobre nuestra capacidad de testeo actual y proyecciones a futuro, junto con las medidas sanitarias que se están llevando a cabo", agrega como argumento.



En Argentina "la información se difunde de manera parcial y muy esporádicamente por parte de las autoridades", considera De Angeli. "Esto nos diferencia de Chile y Uruguay, que informan en tiempo real los contagios, decesos y la evolución de capacidad de testeos, metodología y la población destinataria de los mismos", da a conocer.



Según afirma el Senador, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que "no es posible levantar las restricciones de cuarentena y lograr una reapertura plena de todas las actividades sin implementar testeos rápidos y a gran escala". Afirma además que "Lamentablemente estamos en el fondo de la tabla a nivel mundial, siendo uno de los países que menos testea".



"Siendo consciente del momento crítico que atravesamos creo que los testeos son fundamentales para poder determinar la continuidad o no del aislamiento social obligatorio, hasta tanto no haya una vacuna o un retroviral específico para tratar esta enfermedad altamente contagiosa", concluye el senador entrerriano.