Moroni: "Tratamos que se pierda la menor cantidad de empleos posibles"

Al exponer por videoconferencia ante diputados nacionales de la comisión de Legislación del Trabajo presidida por Vanesa Siley, el funcionario desmintió haber dicho que se produjeron 45.000 despidos desde el inicio de la cuarentena, y aclaró que fueron 45.000 bajas de trabajadores registrados contabilizando también jubilaciones, renuncias y fallecimientos.



"No se está viendo hasta la fecha un movimiento significativo en la baja de los trabajadores respecto a lo que hubo en marzo de 2019", aseveró.



Durante su presentación, Moroni repasó la serie de normas que se vienen dictando desde el punto de vista laboral y para la asistencia a empresas, en este último caso con el objetivo de "mantener las unidades en funcionamiento" para sostener el nivel de empleo.

"Estamos diseñando herramientas que son todas provisionales. Si no funcionan habrá que aplicar otras en función de los objetivos que tengamos", remarcó.



Entre otras medidas, mencionó la dispensa en la asistencia al lugar de trabajo, salvo trabajadores declarados "esenciales", cuyas tareas no puedan realizarse desde los hogares, la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, la prohibición de despidos y de las suspensiones unilaterales por parte de la empresa, los créditos para PyMEs y los programas de Recuperación Productiva (Repro).



"Se estima que vamos a dar asistencia a 200.000 empresas", señaló el ministro.



Sobre las suspensiones, explicó que quedaron suspendidas a excepción de aquellas que sean tramitadas en "común acuerdo" con el sector sindical, y que requerirán la posterior "homologación de la autoridad laboral".



El diputado del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño cuestionó esta decisión al sostener que es "una invitación" a las empresas para que suspendan con reducción de salarios, como viene ocurriendo, por ejemplo, en el rubro de las comidas rápidas.



En tanto, Moroni destacó la reciente inclusión del coronavirus como "enfermedad profesional" para que la cobertura de los enfermos o presuntos enfermos por el COVID 19 quede a cargo de las ART.



En otro orden, reconoció que al margen de los empleados en relación de dependencia, que están protegidos ante la emergencia, y los trabajadores informales que reciben asistencia del Estado, existe todo un universo "heterogéneo" de los llamados autónomos o cuentapropistas que hasta el momento está "poco identificado" y que carece de "las protecciones adecuadas".



"Es uno de los temas que nos vamos a tener que ocupar", admitió Moroni, y agregó que se trata de "un sector bastante plástico y difícil pero por su tamaño bastante importante en la economía argentina", con una "formalidad leve o una informalidad absoluta".



Explicó que se trata de "cuentapropistas, que a veces son más formales o informales, monotributistas de las bajas categorías" y un conjunto de trabajadores autónomos que desempeñan distintas actividades.



Por último, el funcionario negó que actualmente se haya definido un régimen de teletrabajo en alusión a las tareas laborales a distancia que aplican muchas empresas en medio de la emergencia, y resaltó que un desafío a futuro es "regular" este tema con la intervención del Congreso nacional.