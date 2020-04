Bahl analizó nuevas excepciones y asistencia para sectores afectados

Foto 1/2 Foto 2/2

Bahl mantuvo un encuentro con representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) seccional Paraná y de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos, donde analizaron la situación del sector ante la pandemia del Covid-19 y recibió un protocolo sanitario, elaborado por el departamento de Salud y Seguridad de Uocra, para preservar la salud de los trabajadores.



Del encuentro participaron junto al intendente, los secretarios de Legal y Administrativa, Pablo Testa y de Coordinación Estratégica, Camila Farías, los ediles Sergio Elizar y Susana Farias, Hugo Salazar por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Paraná y Miguel Marizza, titular de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos.



Al finalizar la reunión, Bahl destacó que "el Gobierno Nacional determinó que a través de los gobernadores se eleven algunas actividades que puedan ser susceptibles de analizar para que retomen las actividades con las medidas de seguridad y los protocolos establecidos. Desde el Municipio analizamos la actividad de diferentes sectores en función de la demanda que tenemos en Paraná y la construcción está entre ellas. Por eso lo pusimos en consideración del Gobernador; ahora quedará en Nación aceptar o no la propuesta que nosotros acercamos".



Al respecto, agregó: "Propusimos que las actividades vinculadas a las obras particulares y los anexos, siempre bajo estrictos protocolos de cuidado y seguridad que desarrolló el departamento de Salud y Seguridad de Uocra a nivel nacional", explicó el intendente.



Por su parte, Hugo Salazar representante de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina Seccional Paraná, ante la preocupación que mantiene el sector por la paralización de la obra pública y privada manifestó "se peticionó la posibilidad de que las obras privadas queden exceptuadas de todo el proceso de cuarentena. Contamos con un protocolo que se cumplirá a rajatabla para preservar la salud de los trabajadores", destacó.



Salazar además aclaró que "en esta semana comenzaron a reiniciarse algunas obras públicas, pero vemos con mucha preocupación que la actividad privada se encuentre paralizada".



"Desde el municipio se propuso encarar un trabajo articulado con Provincia y hacia Nación que otorgue una alternativa, esto es trabajar permanentemente, monitoreando esta problemática a fin de encontrar una solución", finalizó. Alternativas financieras para el sector hotelero y gastronómico

Bahl también mantuvo una reunión con el sector hotelero y gastronómico de la ciudad, junto al secretario de Turismo provincial, Gastón Irazusta y el Presidente de la Asociación de Hotelera y Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera. El objetivo fue analizar alternativas financieras en el marco de la pandemia por el coronavirus que golpea al mundo y en la cual el turismo es uno de los sectores más afectados.



En el encuentro, que se desarrolló en Casa de la Costa, estuvieron además la secretaria de la Coordinación Estratégica, Camila Farías; el secretario de Hacienda, Eduardo Macri y el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani; así como el director general de Planeamiento, Gestión Turística y Fomento de las Inversiones de la secretaría de Turismo de la provincia, Alejandro Richardet.



La reunión, en sintonía con el encuentro que mantuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández con representantes del sector turístico nacional, y se realizó con el objetivo de analizar detalladamente la situación económica de un sector que está siendo afectado fuertemente por la situación adversa provocada por la pandemia en todo el mundo.



Se repasó en primer lugar las medidas tomadas por la Nación y la Provincia, para luego revisar las distintas herramientas financieras y crediticias con las que cuenta el sector turístico.



En este marco, el intendente Bahl explicó: "Nos focalizamos en distintas herramientas financieras, particularmente a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde la provincia tiene un equipo de trabajo que busca estar presente en situaciones de contingencias tan necesarias".



Asimismo añadió que "el sector hotelero y gastronómico es un sector muy afectado por la pandemia. No alcanza muchas veces con diferir impuestos o eximirlos sino no se logran herramientas para tener el capital de trabajo diario permanente porque los hoteles no están funcionando debido a que la gente no viaja, ya que debemos quedarnos en casa para mitigar la situación", sostuvo.



Luego, Bahl reflexionó: "Existe esa preocupación permanente de cómo tener los fondos para pagar los salarios de los trabajadores, por ello nuestra preocupación y ocupación es buscar distintas herramientas, y en el CFI existen posibilidades crediticias que puede atender, con una tasa de financiamiento muy baja, una herramienta muy beneficiosa para este momento".



Por su parte, el secretario de Turismo provincial, Gastón Irazusta, sostuvo: "Es clara la necesidad de trabajar en conjunto para atender un sector muy importante para la provincia que se involucra en fuerza de trabajo directa e indirectamente y ha sido un sector que pasó de un verano con mucho movimiento a cero y esto ha generado un impacto muy importante".



"Es necesario seguir profundizando esta medida, lo tenemos bien en claro, por eso es vocación del gobierno provincial a través de sus distintos estamentos y organizaciones como el CFI poder ofrecer créditos con tasas muy interesantes. Son paliativos, ojalá que con el transcurso de los días podamos conseguir mejores formas y condiciones para poder sobrellevar este difícil momento", añadió luego.



Por último, Osvaldo Cabrera, presidente de la AEHG, manifestó que "el sector es uno de los que más sufrió, hoteleros y el gastronómicos fueron los primeros afectados en sufrir una fuerte caída en la primera semana de marzo. Los hoteleros en muchas circunstancias tuvieron que reintegrar dinero de las reservas abonadas. La gran preocupación del empresariado son las deudas adquiridas con posterioridad y el tema salarial de sus empleados".



Continuando con el trabajo conjunto en relación con el sector turístico de la capital provincial, en las próximas horas, el intendente Bahl encabezará un nuevo encuentro del Ente mixto de Turismo de Paraná para seguir analizando la situación del sector y las posibilidades para sobrellevar la situación.