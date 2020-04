Bordet analizó la situación epidemiológica de Entre Ríos ante el coronavirus

Trayectoria de la especialista



, el mandatario Gustavo Bordet, junto a la vice gobernadora Laura Stratta, los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, Hugo Ballay; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Planeamiento, Marcelo Richard; de Producción, Juan Jose Bahillo; de Gobierno, Rosario Romero y el director Epidemiologia Diego Garcilazo, analizaron y evaluaron con a la especialista en epidemiología, Elena Pedroni las acciones que se vienen desarrollando en provincia por la pandemia de coronavirus.Tras la reunión, la médica precisó que trataron "varios temas referidos al coronavirus, a la circulación en la provincia, a la situación epidemiológica de Entre Ríos y de provincias vecinas, a las diferentes medidas que está tomando Argentina y otros países para controlar el virus, y analizamos cuáles son las mejores estrategias para ir flexibilizando la salida de la cuarentena tal como sugirió el Presidente de la Nación".Dijo que "esto no significa que hay que tener miedo. El virus va a circular, vamos a crear inmunidad y siempre los que tienen que estar en cuarentena y confinamiento obligatorio son las personas que pueden llegar a tener riesgo a agravar".Luego comentó que se trabaja en forma conjunta con los municipios. "Se hicieron reuniones para comentarles las estrategias y los protocolos que tienen que escribir, y siempre se trata de empoderar a los intendentes y jefes de juntas de gobierno para poder realizar una supervisión estricta de las medidas que ellos están proponiendo tomar para reactivación de la economía en ese municipio", acotó.La profesional aclaró finalmente que "para la población en general se sugiere el uso de tapa boca cuando uno acude a lugares donde hay muchas personas, como medios de transporte, supermercados, farmacias, centros de salud. Es sugerencia y no obligación"."Cuando uno no tiene garantizado el distanciamiento social de 1,5 o 2 metros se sugiere utilizar el tapa boca y no barbijo porque éste es exclusivamente de uso para el personal de Salud", insistió y finalmente destacó la importancia de lavarse las manos para colocar los tapa boca o si lo tocó.Cabe aclarar que Elena Pedroni es bioquímica, especialista en Epidemiología y que actualmente se desempeña como Consultora Internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Desde ese rol ha participado y conducido diversas misiones de investigación y respuesta a brotes de enfermedades transmisibles, incluyendo la pandemia de influenza en Ciudad de México.Además, ha ejercido los cargos de Epidemiólogo Senior en proyectos del Banco Mundial; directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, entre otros.