En forma virtual, el Gobernador inauguró el Senado Juvenil 2020

El mandatario asistió este miércoles al lanzamiento de la instancia, que en esta edición se realizará en la modalidad virtual y que se llevó a cabo desde el recinto de la Cámara de Senadores, invitado por la vicegobernadora Laura Stratta. "Nos quedamos en casa, con las ideas de movimiento" es el lema que identifica al programa este año, en el marco de la pandemia por coronavirus.



En la oportunidad, el gobernador agradeció la invitación para estar "en un evento que tiene una característica de impronta en la provincia, que desde hace muchos años se viene aplicando y que acerca a los jóvenes a la vida democrática y los inicia en un proceso de elaboración de propuestas, muchas de las cuales luego terminan en leyes y nos enriquecen y ayudan mucho para la toma de decisiones. Pero sobre todo escuchar lo que se interpreta en el Senado Juvenil a través de las distintas expresiones en la territorialidad de la provincia".



"Por eso es muy importante, sobre todo en estas épocas que nos toca vivir, una circunstancia muy atípica de una emergencia, poder escuchar las voces de los jóvenes que retransmiten a través del Senado Juvenil", subrayó.



El mandatario hizo notar que "forma parte también de una política de nuestro gobierno saber escuchar, atender, tener siempre un oído atento a lo que la sociedad nos está demandando, para poder ejercer cabalmente el cargo con el que nos ha honrado la población".



Al hablar en el acto, Bordet señaló que "la tecnología que tenemos ahora y que nos permite estar en contacto ha hecho que se necesite de nuevos instrumentos democráticos para que se pueda representar, no sólo a través de quienes legítimamente tienen la potestad acordada por el voto popular, sino también otro mecanismo de participación popular".



En ese sentido, consideró que "este Senado Juvenil es una de esas instancias, que merece ser aprovechada en el hecho de poder tener la posibilidad de generar proyectos, ideas, pero fundamentalmente de ejercer el compromiso ciudadano".



Al respecto, agregó que "este es un compromiso indelegable, porque nos toca vivir tiempos muy complejos, inéditos, no solo en nuestra provincia y en nuestro país, sino en el mundo entero. Estamos asistiendo a uno de esos momentos de la humanidad donde se genera un hito, donde va a haber un antes y un después y las cosas no van a volver a ser iguales; van a cambiar para mejor, porque así como las instituciones evolucionan, las sociedades también y tenemos que aprender de los errores que hemos cometido para avanzar a sociedades más justas e inclusivas, donde se premie a quien pone el esfuerzo por mejorar las condiciones de la humanidad".



"El período que viene sin lugar a dudas nos va a encontrar en el desarrollo de ideas y debates muy profundos y creo que muy enriquecedor. Por eso es muy necesaria la participación de los jóvenes a través de este Senado Juvenil, para poder acercar estas ideas de lo que va a venir; y también para poder debatir lo que nos pasa hoy como sociedad, en un hecho inédito donde estamos en nuestras casas, no sólo para cuidarnos sino para cuidar al otro", enfatizó.



Agregó que "esto requiere también de debates", ya que si bien "es cierto que cuando hay una emergencia como esta se necesita centralidad de las decisiones, porque si no hay medidas inmediatas se pierde un tiempo que es muy importante y que tiene un costo en vidas humanas; esa centralidad de las decisiones tiene un límite, que es el límite de las libertades individuales y también el límite que un sistema republicano y representativo de gobierno otorga a los órganos que tienen la facultad de legislar".



En ese marco, consideró que "esa centralidad de mandato tiene que tener la compaginación, la coordinación que es indelegable e instransferible entre los poderes, para poder ejercer esa ciudadanía y la libertad que cada individuo tiene dentro de la sociedad".



"Hoy se pueden escuchar muchas voces que piden medidas extremas, autoritarias, hasta militaristas, para que se cumpla con la cuarentena y la verdad que la cuarentena se tiene que cumplir de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los instrumentos legales que tenemos, y con la convicción y el ejercicio cívico de cada ciudadano. Siempre es mucho más importante autoimponernos nosotros la obligación, a que el Estado tenga que obligarnos. Porque es muy débil la brecha que hay entre autoritarismo y las libertades individuales cuando hay una emergencia de estas características", señaló.



Y agregó: "Por eso es muy importante debatir ideas, así como el aporte que nuestros jóvenes en la provincia puedan hacer a esta situación que nos toca vivir y para lo que viene. Yo siempre tiendo a tener una visión optimista de las sociedades en el futuro y creo que esta pandemia representa una gran oportunidad para ser mejores como sociedad en el futuro".



Luego, dirigiéndose a los jóvenes, resaltó: "A ustedes les toca esta tarea que va a ser ardua y difícil, pero que necesita indefectiblemente de nuestros jóvenes para lograr la construcción de una mejor sociedad. Creo que esto es lo que hoy nos convoca en este año tan especial, con estos métodos tan especiales a este Senado Juvenil a participar".



Por último agradeció a los senadores de la provincia "en una época que nos tiene que convocar a todos para trabajar en un mismo sentido, pensando en los grandes ejes y también discutiendo algunas cuestiones que son menores, pero sin perder de vista lo más importante que tenemos hoy y que es la vida de nuestros adultos mayores, que es el sector más vulnerable que tiene esta pandemia y con quienes tenemos la gran responsabilidad de legislar y gobernar".



Un desafío en el marco de la pandemia



"No queríamos perder el espíritu del Senado Juvenil que es, justamente, un programa y un espacio que trabaja con los jóvenes de nivel medio de todo el territorio provincial, inculcando y trabajando muy fuerte con las herramientas de la democracia, la cultura cívica, la participación ciudadana, el debate de ideas, la mirada crítica", sostuvo por su parte la vicegobernadora Laura Stratta.



Tras dar cuenta de la "interpelación y los desafíos" que genera el contexto "complejo, novedoso y difícil" de la pandemia por coronavirus que marcará esta edición, afirmó: "Me parece importante que el programa del Senado Juvenil permita la participación ciudadana y de los jóvenes en particular. Por eso pensamos en este lema para esta edición especial: 'Nos quedamos en casa, con las ideas en movimiento'", porque estar en casa o cumplir con el aislamiento preventivo social y obligatorio no signifique estar indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor, porque las ideas no están en cuarentena".



Laura Stratta agradeció la presencia del gobernador en el lanzamiento y destacó que el titular del Ejecutivo provincial "desde el día cero de la primera gestión ha trabajado muy fuerte en el fortalecimiento de la calidad institucional, la participación ciudadana y la participación de los jóvenes en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas".



También, valoró a las áreas del gobierno de Entre Ríos que se sumaron con sus equipos para contribuir al programa; y en ese sentido, la vicegobernadora agradeció a Martín Müller, a las direcciones departamentales de escuelas y al CGE, como también a la Secretaría de Modernización del Estado encabezada por Lucrecia Escandón y a la Subsecretaría de la Juventud, a cargo de Brenda Ullman. Agradeció al mismo tiempo a los integrantes del Senado, que "como referentes territoriales son la voz de sus departamentos".



"Los jóvenes son comprometidos, son solidarios y seguramente nos van a mostrar todo lo que tienen para aportar y para transformar la sociedad".



En tanto, el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, expresó "el gran desafío" que representa el programa" del Senado Juvenil al cual destacó por su larga trayectoria. "Desde la mirada educativa para nosotros esta es una oportunidad excelente para pensar la educación desde el paradigma que hay que considerarlo en este momento, ya que tiene que ver con la formación de capacidades; y las capacidades que en este caso se ponen en juego son valiosísimas porque tienen que ver con aprender a comunicarnos, con el trabajo en equipo, con la responsabilidad, el aprender y sobre todo la participación y el pensamiento crítico".



Conocer y fortalecer la democracia



En videoconferencia desde Concordia el presidente del bloque de Frente de Todos en el Senado, Armando Gay, definió al Senado Juvenil como "una herramienta democrática que permite fundamentalmente a los jóvenes la posibilidad de ver cómo funcionan las instituciones".



"En la posibilidad de que más chicos participen seguramente vamos a tener en el futuro inmediato más y mejor calidad de dirigentes; y seguramente si participan es porque deben tener una vocación dormida que es la vocación por la política bien concebida, como una acción noble y como herramienta de transformación social", sostuvo.



En tanto desde Victoria, el senador de Juntos por el Cambio, Gastón Bagnat, aludió al escenario de la pandemia en el que se da el comienzo del trabajo del Senado Juvenil, y en ese aspecto sostuvo que "hoy en esta situación que estamos viviendo más que nunca es fundamental sostener el rol de las instituciones, por eso es tan importante este ejercicio".



A su turno, la senadora Flavia Maydana del Frente para la Victoria de Nogoyá, dio cuenta de la "instancia apasionante" que representa el Senado Juvenil "donde jóvenes de toda la provincia defenderán sus proyectos, y al mismo tiempo, van a intercambiar ideas, van a debatir con sus pares, siempre dentro del marco del respeto la tolerancia y buscando puntos de encuentro, construyendo el compromiso colectivo".



Finalmente, el representante de Federación e integrante del bloque de Juntos por el Cambio, Rubén Dal Molín, valoró la herramienta tecnológica para el trabajo en el Senado Juvenil y consideró: "Ojalá que su fructífero aprendizaje nos sirva a nosotros para encontrar algunas ideas que podamos llegar a aplicar como medida de Gobierno".



Con la presencia del gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta quedó inaugurada este miércoles la edición 2020 del Senado Juvenil, un programa que depende de la Vicegobernación de Entre Ríos y que está destinado a todos las y los estudiantes de nivel medio de la provincia.



En el marco de la pandemia por coronavirus, la apertura del programa se realizó bajo la modalidad virtual y por videoconferencia con los senadores provinciales, mientras que acompañaron el lanzamiento desde el recinto el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, y la secretaria de la Juventud, Brenda Ullman.