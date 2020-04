El Gobierno ayudará a obras sociales que atiendan a pacientes con Covid 19

A través de la Resolución 326/2020 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno informó que brindará ayuda financiera a las obras sociales que presten servicios y atiendan a pacientes que estén infectadas con coronavirus o que se sospeche que se contagiaron el virus. Según la Superintendencia de Servicios de Salud, esta decisión se toma como una manera de aplicar "recursos extraordinarios con el objeto de cubrir los gastos que específicamente demande la cobertura" de este tipo de pacientes.



De esta manera, determinarán ciertos módulos prestacionales que, por la duración de la actual situación epidemiológica, recibirán este apoyo financiero. Para ello, los dividieron en tres categorías: módulos de aislamiento y diagnóstico; de unidad de cuidados críticos por Covid-19 sin asistencia respiratoria mecánica (ARM); y de unidad de cuidados críticos por Covid-19 con asistencia respiratoria mecánica (ARM).



Esta ayuda económica se brindará tomando recursos del Fondo de Emergencia y Asistencia destinados al Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes del Seguro de Salud . Este tiene, entre sus funciones, contribuir con obras sociales "ante situaciones de epidemias y/o emergencias en el ámbito del territorio nacional y el financiamiento de situaciones de excepción, no contempladas en las normativas vigentes y que produzcan un impacto negativo sobre la situación económico financiera de las obras sociales".



Según explicó la Superintendencia mediante este documento, resulta "imperioso" adoptar este tipo de medidas que buscan que los Agentes del Seguro de Salud funcionen con normalidad y cuenten con "la capacidad de financiar las prestaciones médico-asistenciales que deben brindar a sus beneficiarios, con motivo de sospecha o diagnóstico de Covid-19".



Además, la entidad señaló que la necesidad de brindar este tipo de apoyos económicos surge de que no se sabe cuál será el impacto de la crisis ni cuánto tiempo durará. Y agregó: "Ante una demanda imprevista de prestaciones asistenciales que es imposible cuantificar en magnitud y en duración, se estima necesario asegurar la continuidad de las prestaciones básicas e impostergables que, aunque no estén vinculadas a la cobertura para la atención de personas afectadas por el Covid-19, el subsistema de la seguridad social debe garantizar".