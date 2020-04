Transporte de pasajeros, un problema de nunca acabar

En un comunicado

secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh

El comunicado completo de la FATAP:

, al que accedió, FATAP describe la "grave situación económico financiera que atraviesa el transporte automotor del interior del país" y habla de un "dramática caída de los ingresos del sector" por el aislamiento obligatorio.consultó al respecto al. ". Es un golpe más que se le está dando al trabajador del transporte", comenzó asegurando."Básicamente, porque sabemos sobre la situación que está ocurriendo. Hay que ver cómo se desarrollan los hechos", indicó.Dijo además que"Ya este mes está muy complicado todo.", aseveró asimismo. El servicio que se está prestando en la capital provincial "es un servicio mínimo", reconoció.En tanto,En Paraná se les adeuda el 50 % de los sueldos de marzo"."Si no hay una solución, una ayuda desde el Estado nacional, provincial o municipal, seguramente habrá empresas que después de esta pandemia no van a salir a trabajar y van a ser muchos los trabajadores que van a quedar en la calle, sin su sustento laboral", entendió Groh."A las autoridades y usuarios del servicio de transporte automotor: LSeñalamos allí que "Es un dato objetivo de la realidad, que los trabajadores que Uds. representan conocen y verifican diariamente, la drástica caída de pasajeros transportados, que en ninguna jurisdicción del país se encuentra por debajo del 90%, resultando inevitable reconocer que,s porque advertimos el peligro concreto e inminente de que nuestra actividad se paralice por completo ante la imposibilidad de atender los salarios de nuestros trabajadores -que los merecen más que nunca atento la exposición al contagio que su labor implica- y los insumos básicos de la operación.Esta entidad ha agotado todas las instancias de gestión ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, los Ministerios de Trabajo y de Transporte de la Nación, solicitando se declare la emergencia del transporte de pasajeros del interior del país, asistencia, inclusión en el REPRO y en los beneficios del Dto. 332/20; así como también las cámaras asociadas hicieron lo propio ante autoridades de los Gobiernos Provinciales y Municipales, a pesar de lo cual la problemática del sector no encuentra aún una respuesta que permita garantizar la regularidad y continuidad de los servicios.Hemos tomado medidas excepcionales en materia sanitaria tanto para los trabajadores como para los pasajeros. PeroApelamos a la urgente intervención del Señor Presidente de la Nación y de los Sres. Gobernadores a fin de que se adopten las medidas que permitan la sustentabilidad del sistema de transporte del Interior del País".