Bono de $10.000: "De los 8 millones de beneficiarios, 247 mil son de Entre Ríos"

Economía La Anses abrirá una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia

, comunicó ael titular de la UDAI II de Anses en Paraná, Gustavo Guzmán, al destacar que "el sistema informático pudo sostener semejante magnitud de consultas simultáneas".De acuerdo a lo que indicó, "8 millones de beneficiarios cobrarán este plan en el país, de los cuales, 2.5 millones pertenecen a la Asignación Universal por Hijo y Embarazadas, otros 5 millones son trabajadores informales, lo cual también será una base de datos sobre el trabajo en negro con la que contará Anses".Entre los beneficiarios, Guzmán también contabilizó "medio millón de monotributistas de las categorías A y B, y 133 mil trabajadoras del servicio doméstico"., y eso es muy importante remarcarlo porque es una ayuda considerable", remarcó el funcionario.En la oportunidad, Guzmán mencionó que "el Presidente anunció que es muy probable que se siga otorgando este beneficio en los meses venideros"."No hay precedente en el mundo que un porcentaje tan alto de la población sea beneficiada por el Estado en tan poco tiempo; es un sistema de seguridad social del que uno se tiene que sentir orgulloso como argentino por haber dado este paliativo tan rápido", remarcó."En el cruce de datos con otros organismos, como la AFIP,, comentó el titular de la UDAI II de Anses en Paraná.Y en ese sentido explicó: "Se trata de personas que ya no están vinculadas con sus parejas pero que siguen cargados en las bases de datos, entonces, el progenitor cobra salarios u otros beneficios y figura en la base de datos, pero de hecho, la pareja ya está desvinculada"., anunció el funcionario., explicó. Fue en esa línea que puso el ejemplo de parejas que asistieron al Juzgado de Paz para hacer el vínculo legal, y después no anunciaron que se desvincularon."El empleador, al igual que anuncia las altas al sistema, tiene que hacerlo con las bajas. Si se demora para ingresar a Anses y Afip puede suceder que pasen dos o tres meses en que el sistema demore para darle de baja", explicó. "Es un período que se tiene de información entre los organismos para darle la baja", acotó al respecto."Para el caso de ex empleados, despedidos y cesanteados, el sistema demora hasta tres meses para volverlo a tener en el sistema como no beneficiado de ningún beneficio", remarcó Guzmán, y encomendó a empleadores, fundamentalmente a los estatales, que tengan al día la planilla de bajas."Días pasados se advirtió que personas se comunicaban por teléfono con algunos domicilios para facilitarles algún trámite o gestión pidiéndoles datos personales", reconoció Guzmán, al tiempo que aclaró: "De ninguna manera, Anses ni ningún organismo se comunica vía telefónica, ni se piden datos personales, ni de cuentas bancarias".Anses informó que todas las personas que hayan realizado la pre-inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyos documentos finalicen en 6 y 7 y tengan Clave Bancaria Uniforme (CBU), pueden ingresar este martes a www.anses.gob.ar para comprobar si su trámite fue aceptado.En el caso de aquellas que prefieran cobrar por otros medios de pago, la ANSES comunica que podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también desde www.anses.gob.ar Cabe aclarar que quienes no puedan llegar a anotarse con la CBU en esta primera fase de inscripción (11 a 15 de abril) podrán hacerlo en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.Por otra parte, y terminado el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados, la ANSES abrirá una instancia para volver a considerar los casos que no fueron aceptados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.Las vías para comunicarse con Anses son la web del organismo www.anses.gob.ar y el 130.