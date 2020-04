Santa Fe: Cortarán la luz a comercios y empresas que no cumplan el aislamiento

El gobernador Omar Perotti habló sobre la continuidad de la cuarentena en todo el país definida por el Gobierno nacional, y anticipó que van a sancionar con cortes de energía eléctrica a las empresas que no cumplan con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.Durante el reporte epidemiológico diario que brinda el gobierno de la provincia de Santa Fe, el Gobernador afirmó que "el aislamiento no es una solicitud, sigue siendo una obligación", y agregó "queremos que cada uno de ustedes con su conducta asuma el compromiso de cuidarnos de la mejor manera".En ese sentido, Perotti explicó que "las actividades autorizadas a funcionar tendrán que presentar una declaración jurada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. En esa declaración estarán estableciendo qué medidas han tomado, tanto de aislamiento como de salubridad y capacitación de sus trabajadores, acorde a los Protocolos de Seguridad e Higiene establecidos por los ministerios de Salud, Producción, Ciencia y Tecnología y de Trabajo de la provincia"."Pero esencialmente queremos que sepan que deben tomar la fiebre al ingreso de cada uno de los trabajadores y que estos deberán también presentar una declaración jurada de su estado de salud, donde harán constatar (entre otros aspectos) que no han tenido episodios de fiebre, ni ellos ni sus familias ni ninguno de sus cohabitantes", detalló el Gobernador.Para que esto se cumpla Omar Perotti añadió que "se van a hacer los controles con los municipios y comunas que han sido habilitados para ayudarnos en esa tarea. Si alguien ha habilitado su establecimiento sin haber presentado la declaración jurada, vamos proceder a interrumpir el suministro eléctrico del establecimiento que esté funcionando sin autorización".Y advirtió "esto lo hacemos porque esa actividad, sin autorización y sin resguardo de los protocolos sanitarios, puede estar generando alguna acción de transmisión (COVID-19)".Por otro lado, el Gobernador anunció una nueva entrega de respiradores por parte del Gobierno nacional, "esto nos posibilita incrementar más del 25 por ciento de nuestra capacidad pública desde el inicio de las acciones", y que "la vida de los santafesinos, el cuidado de su salud y el cuidado de la economía nos interesa, pero en ese orden", advirtió.