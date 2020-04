Coronavirus: Analizan disponer la obligatoriedad del barbijo en todo el país

Sociedad Establecieron cronograma para que personas con discapacidad circulen en la calle

El Gobierno nacional analizará hoy la posibilidad de disponer la obligatoriedad del "tapaboca", para la nueva etapa de la cuarentena, ante la llegada del coronavirus a la Argentina.El Comité de Expertos que asesora al presidente Alberto Fernández evaluará en la reunión convocada para el arranque de la semana si se dispone la obligatoriedad del uso de "tapaboca" en la vía pública y para algunas actividades.Ya se elaboró una "recomendación" a través del Ministerio de Salud que conduce de Salud Ginés González García, para el uso de "protector facial" en algunas sectores y para determinadas personas, publica el diarioLa sugerencia se publicará pero no está definido, todavía, el alcance de la misma y si,para no presionar la demanda sobre un insumo básico que debe utilizar el personal de asistencia médica", explicaron en Gobierno.Básicamente porque, aunque de a poco, se espera que aumente la circulación del virus. Por ejemplo por la apertura de la actividad, aunque sea con turno previo, en los bancos.La Casa Rosada resistió, al principio, la medida. Lo hizo con dos argumentos: uno operativo, referido a que recomendar o imponer el barbijo complicaría el abastecimiento para el personal de salud -de hecho ocurrió, hubo faltante-; y otro sanitario, que ponía en duda la efectividad del "tapaboca".Lo primero, dijo a Clarín una fuente oficial, está en vías de resolverse: de hecho, "Logramos buena producción de barbijos quirúrgicos, los necesarios en el sistema de salud", afirmaron. Al principio, por el incremento de la demanda, los precios aumentaron de manera desorbitante y comenzaron a escasear los barbijos para uso del personal de salud.En caso que avance la medida de manera total o parcial,. La explicación oficial es que, en todo caso, el "tapaboca" puede servir para que un contagiado asintomático no esparza el virus más que para evitar que alguien se contagie.El Gobierno nacional, que busca unificar criterio y protocolos, evalúa también si es conveniente o no que haya diferentes criterios al respecto y uno de los temas a considerar es que hay varias jurisdicciones donde el tapaboca es de uso obligatorio para todas las actividades o, al menos, para algunas.De manera sistemática, Fernández se reúne con un grupo de especialistas para analizar el avance de la pandemia en Argentina y evaluar medidas. Se trata de Gustavo Lopardo, Omar Sued, Pablo Bonvehi, Angela Gentile, Mirta Roses, Tomás Orduna, Eduardo López y, entre otros, Pedro Cahn. Mantienen contacto con González García y Carla Vizzotti, la vice de Salud.