Fernández: "Prefiero 10% más de pobres y no 100 mil muertos por coronavirus"

, insistió en señalar el jefe de Estado en una entrevista difundida a última hora de este sábado, realizada en la Residencia de Olivos por el periodista Jorge Fontevecchia paraAllí, el mandatario dijo que "nunca" dudó en declarar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero admitió que su "duda estuvo con el fin de las clases" y destacó que le prestó "mucha atención a lo que dicen los científicos".Sé que tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes también", remarcó Fernández en la entrevista.En ese sentido, agregó:El Presidente afirmó que "todo eso yo lo sigo atendiendo siempre, no lo desatendí nunca" y dijo: "Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y, por lo tanto, no puedo hacerme el distraído frente a eso"."Espero hacer todo esto y que crezca la economía, pero sé que se está estancando.. Estoy previendo todo eso", aseguró el mandatario., expresó en otra parte de la entrevista Alberto Fernández, quien sostuvo que, "también, es una gran oportunidad de hacer un mundo más justo y legítimo".El Presidente afirmó que "no podría vivir en paz sabiendo que, pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurra", y manifestó que tiene "una sensibilidad especial con los más grandes, porque son los que hoy se muestran más débiles en esta situación".Por otra parte, aseveró que no se siente solo, al recalcar que está "muy acompañado, no solamente de la gente que colabora" con él sino también de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de sus ministros. "La gente tiene una generosidad conmigo, enorme", resaltó.En ese sentido, sostuvo que se siente más acompañado por la gente a partir de la pandemia "porque el coronavirus nos enfrentó a todos los argentinos a un dilema sobre qué es lo importante y lo innecesario, dónde está el problema real y el problema creado o ficticio"."Uno de los grandes daños que la Argentina le hizo al Papa es ver quién se apoderaba del Papa, si era kirchnerista, peronista, si era anti kirchnerista, si estaba con el campo, con el gobierno", destacó."Daniel Arroyo es un hombre de gran honestidad, pero nadie está exento de que haya un pícaro metido, que haga lo que no debe. Lo que sí tengo claro es que hubo una situación abusiva, que los que ofertaron fueron abusadores, no sé si corrompieron a alguien, eso que lo dirima la justicia y si alguien se corrompió, que lo resuelva quien corresponda", expresó el Presidente.Al respecto, completó: "¿Cuál fue mi malestar con la situación?. Esa suerte de confesión de Arroyo diciendo: 'tuve que enfrentar un dilema, o le daba de comer a la gente y cedía ante ellos, o me trataba de imponer ante los empresarios y dejaba sin comer a la gente'". contó.El jefe de Estado también fue consultado sobre la función pública, a lo que respondió: "Sé que hay una gran parte de la sociedad que la descalifica la función pública.".