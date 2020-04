Oficializaron el DNU que extiende la cuarentena y regula las excepciones

Política Números que maneja el Gobierno que muestran el achatamiento de la curva

El Gobierno publicó este sábado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extiende en todo el país el Aislamiento Obligatorio, Social y Preventivo por la pandemia de coronavirus hasta el próximo 26 de abril.El texto, similar al presentado el 20 de marzo, extiende la cuarentena y habilita en su artículo 2 a flexibilizarla en regiones que no estén afectadas por la enfermedad. Esta decisión quedará a cargo del Jefe de Gabinete, en coordinación con el Ministerio de Salud, a pedido de cada gobernador."El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, y a pedido de los Gobernadores o de las Gobernadoras de Provincias o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuar del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas", indica el texto.Este viernes, en conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández anunció la nueva fecha de cuarentena luego de una semana de profundo análisis con expertos y diálogo con los mandatarios provinciales y sus ministros y no descartó que luego del 26 de abril el aislamiento continúe."Les pido que no nos relajemos creyendo que las cosas ya están", pidió a la ciudadanía, al mostrar gráficos que daban cuenta del achatamiento de la curva de contagios gracias al aislamiento."(La cuarentena) existe tal como está hoy, pero vamos a focalizar lugares y actividades donde la cuarentena pueda ser, de algún modo, liberada", expresó Fernández, aunque aclaró que la apertura será "la decisión del Gobierno nacional, no de las provincias", señaló el mandatario.El jefe de Estado detalló, en tanto, que la cuarentena "seguirá exactamente igual en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos".