Números que maneja el Gobierno que muestran el achatamiento de la curva

Foto 1/16 Foto 2/16 Los gráficos que explicó el Presidente Foto 3/16 Foto 4/16 Foto 5/16 Foto 6/16 Foto 7/16 Foto 8/16 Foto 9/16 Foto 10/16 Foto 11/16 Foto 12/16 Foto 13/16 Foto 14/16 Foto 15/16 Foto 16/16

El presidente Alberto Fernández mostró una serie de gráficos para analizar cómo se está dando el achatamiento de la curva durante el aislamiento y señaló que si en el país no se hubiera implementado la cuarentena obligatoria hoy habría "45.000 casos" de coronavirus, contra los 1.975 que se confirmaron este viernes.





"Desde el primer caso el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos (sin cuarentena), y tenemos 1.975. No quiero pensar cuántos hubieran sido los muertos", subrayó el Presidente, al encabezar el anuncio de la nueva extensión del aislamiento hasta el 26 de abril.



Alberto Fernández explicó con distintas curvas la situación de infectados y muertos de Argentina y los comparó con los casos existentes en países como Brasil, Chile, Italia, España y Estados Unidos.



Así, recordó que en Argentina, a la fecha, hay 82 personas fallecidas, 375 pacientes recuperados y 1.975 casos de personas infectadas por Covid-19, mientras que España cuenta con 157.053 infectados y 15.970 fallecidos.



En otra placa, el Presidente comparó los casos infectados, y recordó que Argentina posee 1.975, Brasil 19.638, Italia 145.577 y España 157.053.





Respecto a los decesos, los 82 locales se contraponen a los 1.057 de Brasil, 15.970 de España y 18.849 de Italia.



Otras placas fueron dedicadas a los argentinos repatriados. Allí se indicó que en los últimos 28 días fueron regresados al país 217.105 personas, y 5.241 en la última semana.



También Fernández comparó el grado de letalidad del coronavirus, "hasta el 9 de abril a las 18 horas": 4,2 corresponde a la Argentina, 5,28 a Brasil, 6,8 a Bolivia, 5,48 a Ecuador, 5,4 a Venezuela y 5,6 a México.



"¿Qué logramos hasta 7 de abril? Que los casos que antes se multiplicaban cada tres días, demoren casi once días. Si nosotros seguimos manteniendo la cuarentena, seguramente lograremos que el contagio sea más lento", explicó el mandatario.



"Esto es un logro de todos los argentinos. Tanto esfuerzo no es en vano porque en la medida que ganamos tiempo conseguimos mejores condiciones para atender los casos", agregó.





Además, destacó que "la cuarentena tiene sentido, hemos acotado mucho el contagio, pero estamos muy lejos de enfrentar a la enfermedad".



"Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio, por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo", concluyó.