Fernández anunció una "cuarentena administrada" hasta el 26 de abril

"Seguimos con la cuarentena en los mismos términos", aseguró el presidente. Sin embargo aclaró que se permitirá una "cuarentena administrada" focalizada en lugares o actividades donde pueden ser liberados."Cada gobernador dirá qué pueblo puede ser declarado en cuarentena administrada", anunció, en relación a "pueblos que no registran casos de infección, porque no se conectan con el afuera".Actividades que serán permitidas:-Talleres de autos para reparar vehículos, patrulleros y ambulancias; lo mismo vamos a permitir la apertura de las gomerías.-La salida de personas discapacitadas acompañadas por una persona de su cercanía, en los límites de su cercanía. Incluye a personas autistas.-Los bancos funcionarán a partir del lunes con un protocolo de atención por turnos.El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que si en el país no se hubiera implementado la cuarentena obligatoria hoy habría "45.000 casos" de coronavirus, contra los 1.975 que se confirmaron este domingo."Desde el primer caso el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos (sin cuarentena), y tenemos 1.975", subrayó el Presidente, al encabezar el anuncio de la nueva extensión del aislamiento en la Quinta de Olivos."Si hubieran sido 45.000 los casos, no quiero pensar cuántos hubieran sido los muertos", señaló el Presidente.Fernández también expresó su pésame a los familiares de quienes perdieron "a un ser querido" por padecer coronavirus, en el inicio de una conferencia de prensa en la residencia de Olivos."Quiero solidarizarme y hacerle llegar mi saludo a todos los que perdieron a un ser querido; es un dolor que guardamos en nosotros", declaró.Fernández brinda este viernes desde la residencia de Olivos una conferencia de prensa sobre las próximas medidas oficiales respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para reducir el impacto del coronavirus Covid-19.