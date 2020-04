Fernández recibe hoy a los expertos para resolver la nueva fase de la cuarentena

En la antesala de un nuevo anuncio oficial para prorrogar la cuarentena preventiva contra el coronavirus , Alberto Fernández recibirá esta tarde al comité de expertos médicos para terminar de afinar los detalles de la tercera fase del confinamiento general.



El Presidente tiene la idea de sostener el aislamiento preventivo, de mínimo dos semanas más, y casi sin cambios, sobre todo en la zona metropolitana. Pero tiene sobre la mesa los planteos de empresarios, gremialistas y gobernadores para flexibilizar algunas actividades, en determinadas regiones del país, y pretende escuchar el veredicto de los epidemiólogos, como hizo cada vez que tuvo que anunciar un confinamiento nacional.



El Presidente buscará un respaldo científico para justificar la nueva etapa del confinamiento, que seguirá siendo restrictivo y que probablemente rechazará muchos de los pedidos sectoriales que recibió el Gobierno en los últimos días para retomar actividades. En paralelo, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra , estará abocada a la redacción jurídica del nuevo DNU, que debe entrar en vigencia el lunes.



Sobre la mesa, Fernández tiene un plan para prorrogar la cuarentena hasta el 27 de abril, pero ayer debatió con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y con varios de sus ministros la posibilidad de extender el nuevo DNU hasta los primeros días de mayo. En el entorno presidencial no anticipan cuándo será el anuncio oficial. "Se buscará llevar certeza lo más rápido posible a la población", señalaban fuentes del Gobierno.



No estaba previsto para hoy, por caso, una nueva reunión virtual con los gobernadores. "Con ellos habló hace un par de días", dijeron en el entorno del Presidente, en alusión a la videoconferencia de más de tres horas que tuvo Fernández con los mandatarios el martes. Ese día, cada mandatario tomó la palabra durante varios minutos para hacer un panorama de su provincia y el Presidente tomó nota. En las últimas 48 horas, los gobernadores le enviaron al ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, sus propuestas para sus territorios.

Los pedidos



Algunos gobernadores pidieron flexibilizar actividades regionales, como la tabacalera la industria textil y el trabajo en bodegas. Otros pidieron liberar el comercio en pequeños pueblos donde no hay contagios. Y estuvieron los que solicitaron habilitar las cajas para el cobro de impuestos y tasas. En general todos pidieron reactivar la construcción. Y advirtieron que se necesitará más créditos y más fondos frescos para pagar sueldos.



Los industriales de la UIA aceptaron que se sostenga el cuidado de la salud como prioridad pero propusieron flexibilizar algunas actividades (como la papelera, la del plástico y la metalúrgica) para evitar que haya problemas en las cadenas productivas. Consideran que, con plantillas acotadas de operarios y protocolos sanitarios, algunas fábricas alejadas de los centros urbanos podrían reabrir.



Con el comercio, en tanto, la situación es más tensa. La CAC quiere que los locales comerciales reabran sus persianas con determinadas pautas, como una menor cantidad de empleados y un ingreso controlado de los clientes. Pero todo indica que esto no se permitirá, porque aumentaría la circulación en la vía pública.

