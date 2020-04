Las actividades que van a ampliarse durante la extensión del aislamiento

Rubros que se incorporarían

El presidente Alberto Ángel Fernández analizó en la Residencia Presidencial de Olivos junto a su Jefe de Gabinete la extensión de la cuarentena y definieron el alcance de las pocas nuevas actividades que se habilitarán, a las ya vigentes, desde el próximo lunes.El mandatario se reunió en el mediodía de este jueves con Santiago Cafiero,que asesoran al jefe de Estado, responsable de la última palabra en este asunto.también tendrá un apartado en la nueva norma. Como se contó en este diario, solo para las obras del sector público."La obra pública se abre toda", reconoció a Clarín un alto funcionario que estuvo este jueves en Olivos. Los argumentos llegaron a Olivos de la mano del ministro del rubro, Gabriel Katopodis, más la Cámara de la Construcción, y la UOCRA. Y también, de los gobernadores, quienes se muestran apremiados por reanudar obras "de cercanía", esto es, realizadas por gente que vive cerca de los emprendimientos, lo que no requiere de desplazamientos de gente en largas distancias.Y en concordancia con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires,. Pero no en permitir más gente en los colectivos, subtes y trenes, sino en ampliar las frecuencias. O sea, más circulación de unidades pero con la gente manteniendo y respetando la distancia adecuada para evitar contagios.También terminarían ingresando en el DNU,para la atención de ambulancias, camiones o fletes de transporte, además de los automóviles de uso y movilidad particular.Otros rubros, como el de, pero con los cuidados necesarios para evitar los contagios, ante faenas que requieren de mucho contacto o cercanía.Este DNU se conocerá de aquí al sábado, para dar tiempo a la organización de estos nuevos sectores que se liberarán.Como se sabe, Fernández analiza, con todos los informes técnicos del Ministerio y de otras carteras, no levantar la cuarentena por el mes de abril.Si bien en principio la prórroga sería"Alberto prioriza lo que le dicen los expertos.Ellos pidieron entre quince óEn los análisis que tuvieron en cuenta este mediodía de jueves en Olivos se prestó particular atención a los recientes encuentros con las cúpulas de la UIA, la Cámara de Comercio y la CGT.