Bahl visitó a emprendedores que desarrollan equipos de desinfección del Covid-19

Paraná Creadores del equipo que elimina coronavirus del aire contaron cómo funciona

Este jueves, el intendente Adán Bahl, visitó el taller donde desarrollan sus actividades e hizo entrega de un crédito que les permitirá continuar con la producción."Estamos convencidos de que, además hacer todo lo posible por ampliar la prestación de los servicios básicos y tornarlos lo más eficientes y eficaces, el estado Municipal debe asumir la conducción del proceso de desarrollo local, apoyando a los integrantes de la comunidad" indicó el intendente Adán Bahl.El intendente fue acompañado en su visita por el secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, Eduardo Macri y parte de su equipo. También estuvo presente el concejal Sergio Elizar. Allí, el intendente entregó un crédito 300.000 pesos del Fondo de Promoción del Empleo (Fopromen), dependiente del Consejo de Promoción del Empleo (Copromem) que les permitirá adquirir las lámparas y la producción de cinco equipos.En este sentido, Macri indicó: "Lo innovador es que unimos la Inversión con la tecnología y estamos acompañando a gente de Paraná, como ha dicho el Intendente, en la creación de algo que ayudará a la salud pública de argentina en su totalidad. Por ende esos fondos se otorgan con 6 meses de gracia, a una muy baja tasa de interés y un plazo de pago donde los chicos han firmado las garantías respectivas del crédito en esta línea".Santiago Romero Ayala, Sebastián Flores, desarrolladores del equipo y Claudio y Fabián Cerrudo, de la firma Metalcerr llevan adelante este emprendimiento denominado proyecto "COVID con UV" para el armado de equipos de desinfección.El bioingeniero, Santiago Romero Ayala detalló: "Nuestro equipo tiene un sistema electrónico asociado que si detecta una persona o se acerca corta e interrumpe el proceso. El proceso dura entre diez y veinte minutos dependiendo del tamaño de una habitación o de las camas. No reemplaza a las limpiezas tradicionales sino que ayuda a que se minimice la carga viral a la que estará expuesta una persona en lugares en donde estuvo un infectado con Coronavirus u otras enfermedades. Es fundamental para proteger a los profesionales de la salud que son los que ingresan en diferentes espacios. Y, por otro lado también al público en general porque esta herramienta se puede utilizar en jardines de infantes, en transportes públicos, en un montón de lugares desinfectando superficies que normalmente no se harían".Sobre el funcionamiento del equipo indicó: "Uno enciende el equipo y pasado un tiempo de diez minutos, logran una desinfección de virus y bacterias. Esto no será puntual para el Covid-19 sino que estos equipos una vez que estén funcionando podrán generar una limpieza de manera habitual que mejorará la calidad de vida de las personas donde esté el equipo" y agregó: "Son capaces de desinfectar casi todo lo que iluminan en 30 minutos de exposición: cada equipo es una matriz móvil de potentes luces ultravioleta-C (UVC) de longitud de onda corta que emiten suficiente energía para destruir literalmente el ADN o ARN de cualquier microorganismo que tenga al alcance".