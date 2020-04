Daer dijo que se analizará cómo ir flexibilizando cuarentena

Daer destacó las "diferencias" entre las decisiones tomadas por Argentina y las del "resto del mundo" para hacer frente a la pandemia, "tanto en las cuestiones sanitarias, por haber tomado la firme decisión de cuidar al pueblo y establecer la cuarentena, y las cuestiones sociales de auxilio de los que no tienen ingresos y a pymes".



El dirigente de la Sanidad ponderó también la directiva del gobierno de Alberto Fernández de "haber negado la posibilidad, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), del uso de la causa por 'fuerza mayor' tanto para despidos como para suspensiones, que de esta manera serían despidos más baratos y suspensiones sin goce de sueldo".



Un día después de haber participado de la reunión del Comité de Crisis con empresarios, el jefe del sindicato de la Sanidad indicó el miércoles que la Unión Industrial Argentina (UIA) "fue clara en el sentido de analizar todas las posibilidades para ir flexibilizando" la cuarentena pero sometida al "contralor, primero, del Ministerio de Transporte, para que no haya aglomeración de personas, y a las medidas sanitarias que respaldamos y creemos que hay que sostener mientras sean necesarias".



En declaraciones al canal C5N, Daer señaló que, por el contrario, "en el medio existen empresarios, sobre todo los emblemáticos, que no tiene escrúpulos en venir y despedir gente o generar presiones".



Al respecto, sostuvo que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) planteó la "dicotomía entre la economía y la salud", que para el jefe cegetista "no existe" porque, dijo, "a aquellos países que no tomaron las medidas sanitarias que había que tomar les fue muchísimo peor en lo económico".