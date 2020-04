Cuarentena: "El levantamiento será progresivo para cuidar a los más vulnerables"

Sociedad Médico entrerriano superó el coronavirus y volvió a trabajar

Son 20 los casos confirmados de COVID-19 en Entre Ríos y el último paciente se encuentra internado en provincia de Buenos Aires. Mientras que otros nueve casos permanecen en estudio, 220 fueron descartados.Consultada a Reh poren relación al procedimiento que adoptará Entre Ríos para la continuidad de la cuarentena atento a que no existen en la provincia tantos casos como en Buenos Aires, Córdoba y Chaco, ésta aseguró que "será progresivo para proteger a los sectores más vulnerables"."El levantamiento de la cuarentena será en función de lo que determine la Presidencia y el Ministerio de Salud de Nación, y Entre Ríos adecuará su actividad a lo que se establezca desde la Nación", comunicó la secretaria provincial."Se tratará de resguardar fundamentalmente a aquellos sectores más vulnerables, no solo por su grupo etario sino también por las comorbilidades que éstos pueden presentar, y aquellos que se encuentren habitacionalmente, en estado de vulnerabilidad", anticipó."El levantamiento, que se acordó, será progresivo, para procurar que este grupo de entrerrianos tenga las mejores condiciones para mantenerse bajo un estado de no vulnerabilidad frente a la liberación de la cuarentena", comunicó Reh.En tanto, informó que en teleconferencia con el ministro Ginés González García se informaron las nuevas recomendaciones para los equipos operativos de salud, y el equipamiento que se distribuye en forma equitativa y organizada.Reveló, además, que está prevista una reunión con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, y ya fue concretado un encuentro con representantes de Iosper, para centralizar la atención de los pacientes que requieran unidades críticas en la fase de mitigación.Reh comentó también que junto a la Asociación de Terapia intensiva se capacita de forma online a personal que puede ser incorporado como intensivistas a partir de la flexibilización que se acordó con el Ministerio de Salud.