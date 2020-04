"Las aulas seguirán vacías al menos durante todo abril", dijo el ministro Trotta

La prioridad, la salud



Política El gobierno analiza cambiar horarios de ingreso a escuelas tras la cuarentena

Si algo hay algo seguro es que el 13 de abril, cuando el gobierno nacional modifique las condiciones del aislamiento preventivo y obligatorio, los alumnos de todos los niveles no volverán a las escuelas. El propio presidente Alberto Fernández lo aseguró en las últimas horas y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aunque no puso fecha, afirmó sin dudar que las aulas continuarán vacías y los chicos en sus casas por lo menos durante todo abril. "No hay certezas ni perspectivas de volver a las aulas en las próximas semanas y cuando esa decisión se tome, será decisión epidemiológica y no pedagógica", sostuvo el funcionario."La definición está en el cuidado de la salud y esa es la razón por la que no hay perspectiva de volver físicamente a las aulas", recalcó el ministro, y remarcó el trabajo de articulación que se viene llevando adelante con Santa Fe ante la incertidumbre y los diferentes escenarios posibles.Sobre la decisión de algunas provincias, como Santa Fe, de pensar en un programa de educación a distancia de 60 días, Trotta dijo que ese plazo se estipuló justamente porque "no hay certezas" y apuntó que se "trabaja en esa misma línea a través de materiales y contenidos que se generan para televisión, radio, portales web y cuadernillos".Trotta destacó que desde el inicio de la pandemia "las políticas implementadas se han pensado justamente para llegar a los lugares de mayor vulnerabilidad, que no es sólo vulnerabilidad económica, sino acceso a la tecnología y capital educativo de las familias y de la voluntad de los adultos de acompañar a los más pequeños en el proceso".A todo eso sumó más de 7 millones de cuadernillos que aseguró que se están repartiendo en las provincias a través de ministerios y movimientos sociales. Además de destacar los esfuerzos en un contexto extraordinario, destacó el "irreemplazable" rol de los maestros. (La Capital)