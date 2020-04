Circulación de camiones: "Las provincias tienen límites, pero no fronteras"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, insistió en que "las provincias tienen límites, pero no fronteras", al referirse a dificultades registradas para la circulación entre jurisdicciones de camiones de carga y reiteró que desde su cartera se trata de "desalentar" el cierre de los accesos a los municipios, en el contexto de la pandemia de coronavirus."Puede haber buena voluntad y buenas intenciones de funcionarios y gobernadores que quieren protegerse aislando sus distritos-; pero trabajamos mucho para manejar estos impulsos y manejar el tema del transporte, como el de carga, para que pueda transitar", expresó Frederic al exponer por videoconferencia ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja.Ante ese grupo parlamentario de trabajo, que preside la diputada oficialista Paula Penacca, Frederic precisó: "Nosotros tratamos de desalentarlos a los intendentes que cierran sus ciudades" y aceptó que existió alguna dificultad en el puente Chaco-Corrientes.En su exposición inicial, que se extendió por más de media hora, la ministra brindó una serie de datos sobre los controles de circulación dispuestos en el país: hubo 1.244.309 personas notificadas; 30.923 personas que recibieron infracciones; 912.637 vehículos controlados; y 2.534 vehículos secuestrados.En casi todos los rubros hubo un 56 por ciento de aumento, a excepción de la cantidad de vehículos controlados, que aumentó un 11% y la de vehículos secuestrados, que bajó un 24%.Sobre la PSA, apuntó que esa fuerza "trabajó en conjunto con la Dirección de Sanidad de Fronteras para canalizar a los pasajeros recién llegados, diferenciando según si tenían o no síntomas del coronavirus".En relación a Prefectura Naval, la ministra destacó que "el personal afectado en pasos fronterizos pasó de 253 efectivos a 421" y que cumplió además un "rol importante" en el control de la llegada de cruceros y de sus pasajeros en los principales puertos."Gendarmería Nacional reforzó un 30 por ciento su personal para dar cumplimiento a las restricciones decretadas, tiene a su cargo la custodia en el servicio de trenes y reforzó el patrullaje donde presta seguridad ciudadana", añadió.En cuanto a la Policía Federal, Frederic indicó que la fuerza está a cargo del "traslado de respiradores automáticos e insumos para su fabricación".La ministra puso especial énfasis en casos de violencia institucional detectados en las provincias y evaluó que esas situaciones pueden darse cuando "las órdenes políticas no son del todo claras".Ante las numerosas consultas de diputados en relación con el regreso de argentinos desde el exterior, dijo que "el tema está en manos del Ministerio de Salud, que tiene la potestad de definición; y luego de la Cancillería, de Transporte y finalmente de Seguridad".Sobre el 'ciberpatrullaje' por las redes sociales a cargo de fuerzas federales, cuestionado por la izquierda y por algunos diputados de Juntos por el Cambio, la ministra aclaró que "'ciberpatrullaje' no es 'ciberespionaje'."Es eso, un patrullaje , que se hace sobre lo que es público; las fuerzas federales sólo acceden a lo que es público. Hacemos poco, pero hacemos algo, algo es mejor que nada", reflexionó."Todas las fuerzas realizan 'ciberpatrullaje' en las redes sociales para detectar el humor social, dependiendo de la zona, y trabajar en alertas tempranas para prevenir diversas situaciones", había dicho la funcionaria en su introducción.La ministra es la quinta integrante del Gabinete Nacional que expone de manera virtual en reuniones de comisión de la Cámara de Diputados, en las últimas dos semanas, en el marco de las medidas adoptadas ante la pandemia de coronavirus.