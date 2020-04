Sería "una irresponsabilidad levantar la cuarentena", dijo el ministro de Salud

El ministro de Salud, Ginés González García, ratificó que "desde el lunes habrá otro esquema", pero remarcó que no se pondrá fin a la cuarentena. Tras la visita al Instituto Malbrán junto al Presidente, González García aseguró que a partir del lunes "la cuarentena tendrá otra forma, otras características", pero reiteró que "hablar de levantar (el aislamiento) es una irresponsabilidad, de ninguna manera es una buena palabra".El funcionario confirmó que la intención del Ejecutivo está lejos de ponerles punto final a las distintas medidas tomadas durante las últimas semanas, como la prohibición de ir a los lugares de trabajo para la mayor parte de la población.Por su parte, el médico infectólogo Pedro Cahn, creador de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud ante la pandemia de coronavirus, aseguró que no hay "subnotificación ni ocultamiento de casos" en los reportes oficiales diarios, dado que los números de fallecidos y contagiados de Covid-19 que se dan a conocer son los que reportan las 24 jurisdicciones del país.El especialista remarcó lo dinámico de la situación, que hace que esos datos vayan modificándose permanentemente, y ejemplificó con lo ocurrido ayer, durante la presentación del informe diario matutino, al señalar que "en el mismo momento que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, anunciaba el número de fallecidos, le comunican un nuevo caso y ahí mismo tuvo que cambiar la cifra".Sin embargo, Cahn evaluó como "razonable un retraso de un par de días en algunos números, por ejemplo, puede retrasarse la llegada del diagnóstico positivo" y aseveró que no hay ninguna "subnotificación ni ocultamiento de casos".