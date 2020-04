Los diputados nacionales no rebajarán sus dietas

Los diputados nacionales no llegaron a un acuerdo para avanzar en el recorte de sus dietas, y finalmente será cada legislador quien decida si dona un porcentaje. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que ejecutará una serie de recortes presupuestarios para ahorrar en cinco meses un total de 200 millones de pesos, que serán donados al sistema de salud.



Las diferencias tanto dentro del oficialismo como de la oposición para avanzar con el recorte de las dietas en 40% hizo inviable la posibilidad de un acuerdo entre todos los bloques. En ese contexto, Massa resolvió avanzar de manera unilateral y en las próximas horas firmará una resolución para achicar gastos de la Cámara.



Según el diario Página/12 la intención del titular de la Cámara baja es lograr un ahorro mensual de 40 millones de pesos que permitiría recaudar, en cinco meses, 200 millones de pesos que serán destinados a combatir la pandemia del coronavirus.



"Massa tomó la decisión de avanzar porque es una atribución de la Presidencia, porque se trata de gastos de carácter administrativo y de funcionamiento de la Cámara", explicaron voceros oficiales. Propondrá a los jefes de bloque que sean ellos quienes redistribuyan el dinero entre los sistemas de salud provinciales.



Este aporte se suma a los 32.700 millones de pesos que ya empezaron a ser girados, a partir de los subsidios de 100.000 pesos otorgados a cada legislador y el dinero en concepto de pasajes innominados que no fueron utilizados por las restricciones en la circulación.



En tanto, más allá de la resolución de la Cámara, los diputados podrán disponer libremente de sus dietas, y en ese sentido, los bloques que integran Juntos por el Cambio -el Pro, la UCR y la Coalición Cívica- oficializaron, mediante una carta enviada a la presidencia de Diputados, su decisión de donar parte de sus dietas a instituciones de la salud.



En el mismo texto, los diputados opositores respaldaron la decisión de Massa de "destinar todos los fondos no utilizados de viáticos durante el aislamiento al sistema sanitario nacional para combate del Covid-19".