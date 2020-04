El Estado no podrá realizar compras públicas por encima de precios máximos

La decisión, adoptada en una Resolución dictada por la jefatura de Gabinete de Ministros, sostiene en el último artículo que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.



En la noche del lunes, el presidente Alberto Fernández se refirió a las denuncias por sobreprecios en las compras de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social y aseguró que dio la orden para que "ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija".



"Le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cosa que ya hizo y mañana estará publicado, que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija", resaltó Fernández, luego de la polémica desatada tras la publicación en el boletín oficial de las compras con precios por encima de los recomendados por parte de la cartera que conduce Daniel Arroyo.



Al respecto, detalló que la compra que desató la polémica aún no se pagó y no se hará por ese monto que superaba los precios de referencia.



"No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo", señaló Fernández en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), y agregó: "Esto no va a pasar, yo no voy a permitir que se pague lo que no se tiene que pagar".



En cuanto al ministro de Desarrollo Social, dijo: "Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que igual dispuso abrir una investigación en el Ministerio para ver qué pasó". Además, sostuvo que "si hubo un acto de corrupción, el primero que va a perseguir al corrupto es el Presidente. No tengo ninguna intención de apañar".



Anteriormente, Arroyo aseguró que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están "por encima" de los valores testigos que establece la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y señaló que se decidió avanzar con la adquisición porque se está "en emergencia".