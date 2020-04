Cuarentena flexible: Cómo será la vuelta al trabajo del personal doméstico

El Gobierno analiza cómo ir flexibilizando la cuarentena, a partir de la próxima semana, cuando finaliza la cuarentena establecida por el presidente Alberto Fernández. La idea que están analizando los funcionarios del Ministerio de Trabajo sería que a partir del próximo lunes 13 ya puedan volver las personas que trabajan "sin retiro" o con una jornada laboral extendida; pero no las que lo hacen con la modalidad "por horas", para evitar la rotación, o que tengan 60 años o más.



Durante la cuarentena sólo pueden trabajar como personal doméstico los menores de 60 años, que "deban asistir a otras con discapacidad, a personas mayores, a niños, a niñas y a adolescentes", según estableció el Decreto 297 que dictó el Gobierno. Se trata de una de las cinco categorías en que está contemplado el trabajo del personal doméstico en el Ministerio de Trabajo.



De las otras cuatro categorías, a partir del lunes podrían volver los que están contemplados en las 1 y 3, que son los "supervisores de tareas del hogar" y los "caseros". Pero en líneas generales, el objetivo es que vuelvan al trabajo aquellas personas que duermen en las casas a donde van a trabajar o que están ahí más de 30 horas semanales, que no van rotando por diferentes casas, siempre y cuando tengan menos de 60 años, que es uno de los grupos de riesgo de la pandemia de coronavirus.



Uno de los puntos conflictivos, que todavía no tiene respuesta, es qué pasaría con aquellas personas que tengan hijos en edad escolar, ya que no podrían cumplir con su jornada laboral. Más allá de cómo resuelva estas cuestiones el Gobierno en los próximos días, el empleador tiene la obligación de pagar todos estos días como si la persona hubiera ido a trabajar, con un incremento del 5% en marzo, para los sueldos de febrero, y otro 5% en mayo, correspondiente al mes de abril.