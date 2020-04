Coronavirus: El ministro de Educación afirmó que los chicos tendrán vacaciones

Política El gobierno analiza cambiar horarios de ingreso a escuelas tras la cuarentena

El ministro de Educación, Nicolás Trotta , ratificó este martes, que las clases no se reanudarán el próximo lunes 13 de abril, cuando el Gobierno planea flexibilizar la cuarentena obligatoria decretada para contener el avance del coronavirus." Tiene que haber vacaciones. No me quiero adelantar porque no sabemos cuándo vamos a volver a las clases, aunque los maestros siguen trabajando a la distancia mientras transitamos una pandemia impensada", explicó."No descartamos cambiar el calendario escolar, pero no es nuestra prioridad", señaló.Según Trottra, es probable que "apuntó. "Llegado el momento de tomar una decisión vamos a debatirlo con las provincias, organizaciones sindicales y familias", agregó.El Gobierno planea escalonar los horarios laborales de aquellos sectores que retomen sus actividades cuando se levante parcialmente la cuarentena. El ministro de Transporte, Mario Meoni, lo anticipó en una videoconferencia con diputados y dijo que el objetivo es evitar las grandes aglomeraciones en las horas pico tras el feriado de Semana Santa.El Ejecutivo analizará este martes, los detalles de la salida segmentada en una reunión con empresarios y sindicalistas.